HABER

Büyük rezillik Çanakkale'de yaşandı! Sosyal medya yıkıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 16:21 | Son Güncelleme

Çanakkale merkeze bağlı Kumkale köyündeki Orhaniye Tabyası'nda, paintball oynanması ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepki çekti. Çanakkale Deniz Savaşı sırasında, boğaz savunması için kullanılan tarihi tabyada paintball oynatan U.O. hakkında soruşturma başlatıldı.

Sultan 2'nci Abdülhamid zamanında stratejik Boğaz tahkimatını güçlendirmek amacıyla, 1889 yılında yaptırılan ve Çanakkale Deniz Savaşı sırasında vatan savunmasında kullanılan en önemli alanlardan biri olan Orhaniye Tabyası, bir ay önce U.O., tarafından bir günlüğüne paintball sahasına çevrildi. Paintball oynanan tarihi tabyanın duvarları, bonetlerin içi, tarihi toplar ve 'Seddülbahir 32 Saat' dizi setinden kalma maket top ve aydınlatma sistemi boya mermisi izleriyle kaplandı. Bir günlük paintball etkinliğine ait fotoğraflar, sosyal medyada yayınlanınca kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Çanakkale'deki 100 yıllık Namazgâh Tabyası mermileri çalındıÇanakkale'deki 100 yıllık Namazgâh Tabyası mermileri çalındı

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi bu olaya müdahale edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık talimatıyla etkinliği düzenleyen U.O., jandarma tarafından gözaltına alındı. U.O., bir gün sonra sevk edildiği savcılıkta ifade verdikten sonra serbest kaldı.

Şehitlikte yürek burkan görüntüŞehitlikte yürek burkan görüntü

U.O., tabyalardaki paintball için oluşturulan alana koydukları hurda araçlar kaldırdı. Ayrıca, tabyada boyalı mermilerle zarar verdikleri alanları temizledi. Savcılık, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

5a9d41e118c7731f0ca394bc

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale paintball Çanakkale Deniz Savaşı Orhaniye Tabyası

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

Okuyucu Yorumları 20 yorum
böyle ruhsuz bir gençlik istemiyormusun sanki mynet niye rezillik diyr manşet atıyotsun ki
oradaki tüm tabyalar pislik içinde, giden bazı ziyaretciler sevgilisinin adını kazımış toplara, zavallı halde güzelim mekanlar ecdad yadigarları. toplar tabyalar yıkılıyorlar. tam da yıldönümünde lütfen bi hatırlayalım oraları.
Tabii Türk tarihi kimsenin umurun da değil varsa yoksa Osmanlı yazık yazık. Cumhuriyet' te bizim tarihimiz Osmanlı imparatorluğu da bizim tarihimiz inkar eden soysuzdur. Ne Mutlu Türküm Diyene
Atalarımız bizim gencler paintball oynasınlar diyemi yaptırdılar
gebertin böyle salakları yaşamaları bile zarar...
TARİHİMİZE BİLE SAHİP ÇIKAMIYORUZ.
@arifcelenk, toprak altından bir parça kırık testi parçası yada çölmek parçası çısın bakalım, bak onlara tarihi eser diye nasıl sahip çıkılıyor.
aynı durum Güzelyalı daki MESUDİYE TABYASINDA dada yapılıyor.Orman İşlt.md. ve milli parklar müd.nün hatası buraları kiralıyorlar ve başıboş bırakıyorlar.Hiçbir denetim ve düzenleme yok.Buralarda piknik yapılıyor mangal yakılıyor...Bir gün herkesi kebap yapacaklar...! Ç.kale
gerçeğini yaşamak istiyorsanız arfine gidin boş insanlar
tarihimize sahip çıkmıyoruz.yazık
2 yıl önce ziyarete gittim gezdim halkın cogu imansız içki sebil ahlak yok çünkü chb li
Allah cezalarını versin böyle gençliğin
RANT ZİHNİYETİNİN MARİFETİDİR...!
chp herşeyi yapar çanakkale şehitliğinde içki içmiş oynamış insanlar bunlar
HABERİN BAŞLIĞINA VE HABERE BAK YORUMLARA BAK BURADA YORUM YAPANLARA İNANCIN DERECESİNİ ANLA ??????????
elin oğulları böyle yerlere destursuz yaklaştırmıyor kimseyi...uyuyan millet ya ölür yada köle olarak uyanır..
şehitlerimizin kemikleri sızlıyor oraları gül bahçesine çevrilmeli özenle tertemiz yapılmalı
Buna izin veren zihniyet başımızda
MUM DİBİNE IŞIK VERMEZMİŞ. EN UZAKTAKİ ÖNCE GÖRÜLÜR EN YAKINDAKİ GÖRÜLMEZMİŞ. Balkanlar , Girit , Asya daki Cami , Medrese , Çeşme, Okul , Yurt içinde Havra , Klise. Mücadele verenler, ve onların hatıraları ise.... Milli değerleri sıraya koyalım . Önce evin önünden başlayarak devam edelim. Korumaya kollamaya ve hangi parti iktidar olursa olsun bu değerlere sahip çıkılsın.
Oraya ruhsat verenide,orda oyun oynatanıda orda oyun oynayıp o tarihe zarar vereni de vatandaşlıktan çıkarmak lazım,onları direkmen ya yunanistana yada ermenilere bedavadan verelimki TÜRK üm diye geçinen mahlukatlar ders alsın.
Diğer Haberler
İBB Şehir Tiyatrosu harekata destek için Hatay’da

İBB Şehir Tiyatrosu harekata destek için Hatay’da

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov Mersin’de

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov Mersin’de

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

Kaymakam Çifci yanan evde incelemelerde bulundu

Kaymakam Çifci yanan evde incelemelerde bulundu

Samsun’da “Kadın” temalı fotoğraf sergisi

Samsun’da “Kadın” temalı fotoğraf sergisi

Türkler, Yunanistan'da mahsur kaldı

Türkler, Yunanistan'da mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.