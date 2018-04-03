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Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi yakalandı.

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz engelli raporu alınmasını sağladıkları öne sürülen organize suç örgütü elemanlarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer ve Bakırköy'de 48 adres ile Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce'de 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, 31 kişi gözaltına alınırken, 13 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağladıkları, kamuyu zarara uğrattıkları iddia edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
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Resmiyette boşanıp imam nikahıyla evliliğini sürdürüp ölmüş babasının maaşını alan onbinlerce insan var bu ülkede. Eliniz değmişken onlara da bi el atın...
COK İYİ BİR TESPİT
ben girisi 64600 tl olan arabaya 124bin tlye aliyorum.uyaniklar hakkeden engelileride rencide edip 250 bintllik arabaya ayni parayi veriyor
@erdigs67 sagında solkunda muhakkak bunlardan var şikayet etsene senin isminide verirler düşmanda sahibi olursun boş yazma
BİR KİŞİ VAR,SAĞLIĞI MAALESEF ÇOOOK FENA HALDE. Ülen o şahsa RAPORU ALSAYDINIZDA MİLLET KURTULMUŞ OLURDU.
o sensin bu ulke senin gibi pisliklerle doldu sizinde sonunuz yakindir pislik
yok sanki hiç haberiniz yoktu ????????
Raporu alıp Son Model ve sıfır arabalar alınıyordu bu haksızlığa dur demenin zamanı geldi
Başta C.Baskani,Başbakanlar,Bakanlar ve milletvekillerinden çocuğuna çürük raporu verilmiş olanların raporları incelensin
çürük raporu alıp askere gitmeyenlerden başlasınlar
ancak burdan yalan yanlış yorum yapmayı bilirsiniz. her ülkede bu tür sahtekarlık olayları oluyor. adamlar filmlerine bile konu ediyor bunları. sanki sadece Türkiye'de oluyormuş gibi konuşuyorsunuz, devletin polisi ne güzel operasyon yapmış almış hepsini, tebrik edeceğinize kötülüyorsunuz.
@yilmaz_fatih_u5 madem polis operasyon yapip suclulari aldi..,hazir eli degmisken bakan ve milletvekili cocuklarini askerlikten muaf tutacak raporlar verenleride yakalasaydi ya.Biz bilmiyorduk baska yerlerdede buna benzer olaylar oldugunu.
Bu ülkede en ust makamlarda bulunanlarin cocuklari testis kanseri diye rapor aldi askere gitmedi. Ve testis kanseri olan o mübareğin suan iki cocugu var. Balık bastan kokar beyler. Yolsuzluk , usulsüzlük en üst mertebelerden örnek alındı bence ..
bu ülkede sesi çıkmayanlar kendi halinde sessiz yaşayanlar varsa onlar hakiki dürüst inaanlardır. geriye kalanların tamamı öylr ya da böyle pisliğe bulaşmıştır. kimse sütten çıkmış ak kaşık değil
battı fishing yan going,leş kokuyor 4 bir yanımız,dokunmazsan üstünü örtersen herşey güllük güneşlik,çıkarlar çatıştıysa gammazlık devreye girer,
kesin bu işin altında da fetö vardır çakma darbeciler
bide Eliniz değmişken Gerçekten yatalak olan engellilerin kesilen maaşları ile sağlık sigortalarını iade için çalışma başlatsanız bu ülkede ağır engelli olupta gss sigorta primi ödetşlen ve maaşları kesilen vatandaşlara da sahip çıkın
Devletin son yıllardaki engelli raporu alanların artışına bakması yeterli zaten.Ülke genelinde durum ne hepsi biliniyor.
benim engel oranım %75 görünüyor mardin devlet hastanesinin kendini bilmez bi teknisyeni üniversitenin uyutarak yaptığı işitme testine inanmayıp numara yaptığımı söyledi işitme kaybım olmadığına karar vermişti normalde %85 in üzerinde olması gerekiyor napiimmm şimdi
ne istedikte vermedik diyenler ne. verdiklerini bir aciklasalar ... nokta
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