HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

“Büyük şehirlerde yaşayanlarda ağır metal zehirlenmesi çok yaygın”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 10:54 | Son Güncelleme

FİTOTERAPİ Uzmanı Dr.

“Büyük şehirlerde yaşayanlarda ağır metal zehirlenmesi çok yaygın”

İSTANBUL, (DHA) FİTOTERAPİ Uzmanı Dr. Ümit Aktaş günlük yaşamda ağır metallere çok sık maruz kaldığımızı, kullanılan tencereler, tavalar, seramik kaplama yemek takımları ve kalitesiz tekstil ürünlerinde ağır metaller bulunduğunu ve bunların etki ederek birçok insanda ağır metal zehirlenmesine yol açtığını söyledi. Dr. Aktaş, birçok kişinin ağır metal zehirlenmesinin farkına varmadığını ve büyük şehirlerde yaşayanların önemli bir bölümünün ağır metal zehirlenmesine maruz kaldığını düşündüklerini belirtti.

“MUTFAK MALZEMELERİNDE TEHLİKE VAR”

Dr. Aktaş, mutfak malzemeleri, içinde alüminyum bulunan tencere ve tavaların yanı sıra alüminyum folyo ile pişen yemeklerin de ağır metal zehirlenmesine neden olabileceğini belirtti ve şunları söyledi: "Alüminyum içeren tencere ve tavalar, alüminyum folyo ısıya maruz kaldığı andan itibaren yemeğin içine alüminyum yağdırıyor. Bunun yanında kaplama tencere, tavalar özellikle seramik kaplamalarda silisyum tehlikesi var. Ayrıca bazı kıyafetlerin boyaları kurşun içeriyor. Amalgam diş dolguları cıva içeriyor. Bunun gibi pek çok yerden, özellikle de tarım ilaçlarından ağır metaller alınıyor."

“AĞIR METAL ZEHİRLENMESİ ÇOK YAYGIN”

Pek çok yerden ağır metal alınabildiğini söyleyen Dr. Aktaş, çoğu zaman ağır metalin kaynağının belirlenemediğini çünkü çevre kirliliği nedeniyle ağır metallerin çok yaygın olduğunu söyledi.

Ağır metallerin kemik iliğini baskılayarak kansızlığa yol açtığını belirten Aktaş, "Ağır metaller dokulara oturur, ağır metallerin hemen hepsi nöro-toksiktir yani sinir harabiyeti yapar ve hastalarda MS benzeri tablolardan tutun da vücudun değişik yerlerinde uyuşmaya, karıncalanmaya kadar pek çok farklı belirtiye neden olabilir" dedi.

“BİTKİLER ÇÖZÜM OLABİLİR ANCAK BİLİNÇSİZCE KULLANILMAMALI”

Ağır metallerden kurtulmak için bitkilerden yardım alınabileceğini söyleyen Dr. Aktaş, hiçbir bitkinin bilinçsizce ve doktora danışmadan kullanılmaması gerektiğini, fitoterapi uzmanlarından destek alınnasının önemli olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Beslenme de ağır metallerden kurtulmada önemlidir. Hastanın beslenmesini düzenlemek de son derece önemlidir. Ağır metallerden uzak, doğal tohum yöntemleriyle yetişmiş, hibrit tohum olmayan, tarım ilacı içermeyen ürünler yemek, antibiyotik kullanmamış, merada yayılmış hayvan etleri yemek son derece önemli. Bu yöntemlerle ağır metali temizlemek mümkündür."

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ DE RİSKLİ

Deniz ürünlerinin de ağır metaller açısından riskleri olduğunu belirten Dr. Aktaş, "Özellikle kabuklu deniz ürünleri ağır metaller açısından son derece tehlikeli. Bizim denizlerimiz maalesef kapalı denizler. Karadeniz'e Avrupa'dan, Rusya'dan çok fazla miktarda ağır metal ve toksik madde akıyor. Onun için kabuklu deniz ürünlerinden uzak durulması, balık yenildiği zaman mevsim balıklarının yenilmesi son derece önemli."

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

PARTNERMetal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...Metal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...
Gülsüm anne ve Umut, LGS'de sorulduGülsüm anne ve Umut, LGS'de soruldu
İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyinİranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Aziz Yıldırım için olay sözler

Aziz Yıldırım için olay sözler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi

Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyonda öldürüldüler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyonda öldürüldüler

Doğu Karadeniz'de 'Fındık Dalı Harekatı'

Doğu Karadeniz'de 'Fındık Dalı Harekatı'

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ortadan kayboldu

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ortadan kayboldu

Son dakika! Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşi

Son dakika! Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.