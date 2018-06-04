“Büyük şehirlerde yaşayanlarda ağır metal zehirlenmesi çok yaygın”

İSTANBUL, (DHA) FİTOTERAPİ Uzmanı Dr. Ümit Aktaş günlük yaşamda ağır metallere çok sık maruz kaldığımızı, kullanılan tencereler, tavalar, seramik kaplama yemek takımları ve kalitesiz tekstil ürünlerinde ağır metaller bulunduğunu ve bunların etki ederek birçok insanda ağır metal zehirlenmesine yol açtığını söyledi. Dr. Aktaş, birçok kişinin ağır metal zehirlenmesinin farkına varmadığını ve büyük şehirlerde yaşayanların önemli bir bölümünün ağır metal zehirlenmesine maruz kaldığını düşündüklerini belirtti.

“MUTFAK MALZEMELERİNDE TEHLİKE VAR”

Dr. Aktaş, mutfak malzemeleri, içinde alüminyum bulunan tencere ve tavaların yanı sıra alüminyum folyo ile pişen yemeklerin de ağır metal zehirlenmesine neden olabileceğini belirtti ve şunları söyledi: "Alüminyum içeren tencere ve tavalar, alüminyum folyo ısıya maruz kaldığı andan itibaren yemeğin içine alüminyum yağdırıyor. Bunun yanında kaplama tencere, tavalar özellikle seramik kaplamalarda silisyum tehlikesi var. Ayrıca bazı kıyafetlerin boyaları kurşun içeriyor. Amalgam diş dolguları cıva içeriyor. Bunun gibi pek çok yerden, özellikle de tarım ilaçlarından ağır metaller alınıyor."