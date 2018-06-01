AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Büyük tarihi dönüşümler, büyük liderlerle gerçekleştirilir. Türkiye 16 yıldır çok büyük tarihi değişimler ve dönüşümler yaşıyor. Dünya dönüşürken, Türkiye tabii ki bu dönüşümün gerisinde kalmayacak." dedi.
Ünal, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve beraberindekilerle tarihi Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çırağa dükkan terk edilmez" sözünü hatırlatan Ünal, ziyaret ettikleri esnafın tamamının da aynı şeyi söylediğini belirtti.
Ünal, Türkiye'nin eski günleri geride bıraktığını ifade ederek, "Biz de büyük işler, büyük liderlerle yapılır. Büyük tarihi dönüşümler, büyük liderlerle gerçekleştirilir. Türkiye 16 yıldır çok büyük tarihi değişimler ve dönüşümler yaşıyor. Dünya dönüşürken, Türkiye tabii ki bu dönüşümün gerisinde kalmayacak." dedi.
20. yüzyılın başlangıcında Türkiye'ye "hasta adam" denildiğini anımsatan Ünal, "Şimdi dip diriyiz, lidersiz değiliz, imkansız değiliz, çaresiz değiliz. Savunma sanayimizden ekonomimize kadar her şeyimizle 21. yüzyıla hazırız, liderimiz de var. O yüzden bu millet herşeyi çok açık bir şekilde görüyor." diye konuştu.
- "Taklitler aslını yaşatır"
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin imam hatiplilerle ilgili söylemlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Ünal, şöyle devam etti:
"İmam hatipler Tayyip Erdoğan yetiştirir. Bunu da Muharrem İnce itiraf etmiş oluyor. Başından beri zaten Muharrem İnce'nin Tayyip Erdoğan'a hayran olduğunu, Tayyip Erdoğan'ı taklit etmeye çalıştığını biliyoruz. Ama şunu da bilmesi gerekir, taklitler aslını yaşatır. Recep Tayyip Erdoğan bedeli ödenmiş bir hayatı yaşadığı için bu milletin kalbinde, gönlünde silinmez bir yeri vardır."
Ünal, tarihi Kapalı Çarşı'daki gezilerinde milletin kararını verdiğini "Reisle yola devam" dediğini belirtti.
Öte yandan, Mahir Ünal çarşı gezisinde karşılaştığı bir çocuğa bayramlık giysi aldı ve bir süre sevdi.
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