AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Büyük tarihi dönüşümler, büyük liderlerle gerçekleştirilir. Türkiye 16 yıldır çok büyük tarihi değişimler ve dönüşümler yaşıyor. Dünya dönüşürken, Türkiye tabii ki bu dönüşümün gerisinde kalmayacak." dedi.

Ünal, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve beraberindekilerle tarihi Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çırağa dükkan terk edilmez" sözünü hatırlatan Ünal, ziyaret ettikleri esnafın tamamının da aynı şeyi söylediğini belirtti.

Ünal, Türkiye'nin eski günleri geride bıraktığını ifade ederek, "Biz de büyük işler, büyük liderlerle yapılır. Büyük tarihi dönüşümler, büyük liderlerle gerçekleştirilir. Türkiye 16 yıldır çok büyük tarihi değişimler ve dönüşümler yaşıyor. Dünya dönüşürken, Türkiye tabii ki bu dönüşümün gerisinde kalmayacak." dedi.

20. yüzyılın başlangıcında Türkiye'ye "hasta adam" denildiğini anımsatan Ünal, "Şimdi dip diriyiz, lidersiz değiliz, imkansız değiliz, çaresiz değiliz. Savunma sanayimizden ekonomimize kadar her şeyimizle 21. yüzyıla hazırız, liderimiz de var. O yüzden bu millet herşeyi çok açık bir şekilde görüyor." diye konuştu.