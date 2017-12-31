Büyük tepki toplayan 'Kapanma Partisi'ne soruşturma!

Bozova'nın Hacılar Ortaokulu'nda geçen cuma günü örtünen kız öğrencilere yönelik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ. tarafından 'kapanma partisi' düzenlendi. Kalp şeklinde 'Hamdolsun kapandım', 'İnşallah size de nasip olur', 'Rabbimin emri diye yaptım', 'Kapandım mutluyum', 'Şükür ki kapandım’, 'Tesettürle mutluyuz', 'Haydi sen de kapan' yazılı dövizleri taşıyarak poz veren öğrencilerin fotoğraflarının, sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki çekti.
OKUL YÖNETİMİ: HABERİMİZ YOK!
Bozova Hacılar Ortaokulu’nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ.'nin düzenlediği ortaya çıkan 'kapanma partisi'yle ilgili okul yönetimi etkinlikten haberdar olmadıklarını söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, etkiliği düzenleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ. ile okul yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı.
DHA
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