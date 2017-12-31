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Büyük tepki toplayan 'Kapanma Partisi'ne soruşturma!

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 19:14 | Son Güncelleme 7 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir ortaokulda kız çocuklarına başörtü taktırıp sonra da ‘kapanma partisi’ düzenleyen okulun yetkilileri, etkinlikten haberleri olmadığını belirterek, öğrencilerden böyle bir talep geldiğini söyledi. 'Kapanma partisi' düzenlenmesiyle ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Bozova'nın Hacılar Ortaokulu'nda geçen cuma günü örtünen kız öğrencilere yönelik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ. tarafından 'kapanma partisi' düzenlendi. Kalp şeklinde 'Hamdolsun kapandım', 'İnşallah size de nasip olur', 'Rabbimin emri diye yaptım', 'Kapandım mutluyum', 'Şükür ki kapandım’, 'Tesettürle mutluyuz', 'Haydi sen de kapan' yazılı dövizleri taşıyarak poz veren öğrencilerin fotoğraflarının, sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki çekti.

OKUL YÖNETİMİ: HABERİMİZ YOK!

Bozova Hacılar Ortaokulu’nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ.'nin düzenlediği ortaya çıkan 'kapanma partisi'yle ilgili okul yönetimi etkinlikten haberdar olmadıklarını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, etkiliği düzenleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ. ile okul yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Okul öğrenci Şanlıurfa başörtü Bozova

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
açılma kutlamalarına tepki olunca niye hopluyorsunuz
kapana bilir de açılabilir de partisi ney süslüman bunlar
sen musluman misin
@internetcafe_2015 Allah bilir kimin ne olduğunu . musluman ne yeni bir din mi ?
İster açıl ister kapan ama bu işin partisi mi olurmuş :))))
ne kadar da ayıp bir iş yapmışlar.haberi lanse etme biçiminiz iyi niyetli değil.Parti felan zaten yanlış ona diyecek yok.
maya bu, gerisi yalan...
afganistana yolculuk ne yazik ki % 50 akp de olduğu sürece yapacak hiçbirşey yok
@kyhan60 dikkat ediyormusun afganistanın tepesinden ne amerika nede ruslar inmiyor neden acaba çokmu seviyorlar
Öğretmenimiz güzel bir aktivite yapmış bunu tamamen provokatörler malzeme olarak kullanıyorlar olayı bu boyutlara getirmeye gerek yok soruşturma falan kaldı ki burası imam hatip okulu doğal olarak olması gereken bir şey dir lütfen öğretmenimize sahip çıkın ben Rize den yazıyorum orada beğenilmiyorsa Rize ye tayin edin öğretmenim dualarım seninle Allah bizimle dir kimse birşey yapamaz
@gokan.m niye imamhatipler kutsal okullarmı ülkenin başına gelenlerin hepsi bu okullardan mezun imamhatip mezunu
ARKADAŞLAR LÜTFEN ARAŞTIRIN! Kadının kapanması diğer bir çok ibadet gibi İslam ın icadı değildir. İs­lam’dan bin­ler­ce yıl ön­ce Sü­mer, Urar­tu, Hi­tit, Es­ki Yu­nan ve Hint me­de­ni­yet­le­rin­de mev­cuttu. Asurlar ve Hammurabi kanunlarından sonra Yahudiliğe geçti ve tüm Ortadoğunun yerleşik geleneği haline geldi. Google başörtüsü / türbanın tarihi yazsanız bile çıkıyor tüm gerçekler. Tıpkı tüm dinlerin yakmakla korkuttuğu cehennem in de Gehinnom vadisinden geldiği gibi. İşin aslına esasına ve gerçek bilgiye ulşmak bu kadar kolayken bilgi çağında halen bunlara inananlar olması çok saçma
@giordano sen de imalat hatası'sın galiba.
Adamlar Kuranı okumamış ki.Goofle dan dün araştırsın.İnanıyor.Peki niye onu bildiği yok.
Ya ortalıkta bunca pislik,alkol,yılbaşı,kumar rezilliği varken bumu kaldı uğraşacağınız.ne var bunda bir güzellik yapmışlar,size ne oluyor ne diye gocunuyorsunuz.
OKULLAR SOYTARI DOLDU..NE EĞİTİM KALDI NE DÜZEN NE DE SAYGINLIK....
ARKADAŞLAR LÜTFEN ARAŞTIRIN! Kadının kapanması diğer bir çok ibadet gibi İslam ın icadı değildir. İs­lam’dan bin­ler­ce yıl ön­ce Sü­mer, Urar­tu, Hi­tit, Es­ki Yu­nan ve Hint me­de­ni­yet­le­rin­de mev­cuttu. Asurlar ve Hammurabi kanunlarından sonra Yahudiliğe geçti ve tüm Ortadoğunun yerleşik geleneği haline geldi. Google başörtüsü / türbanın tarihi yazsanız bile çıkıyor tüm gerçekler. Tıpkı tüm dinlerin yakmakla korkuttuğu cehennem in de Gehinnom vadisinden geldiği gibi. İşin aslına esasına ve gerçek bilgiye ulaşmak bu kadar kolayken bilgi çağında halen bunlara inananlar olması çok saçma
@giordano sende eksik malzemesi kullandılar galiba.
akıllanmayacağız. 28 şubat döneminde insanlara zorbalık yapıldı, zorla başlar açılmak istendi. Üniversitelerde odalar kuruldu adına İkna Odaları dendi. Müfredatınızda ne varsa onu öğretin, çocukları baskı altında bırakmayın. O takıyor ben takmazsam acaba ne olur kaygısıyla takmasın. Gönlünden gelsin kendi isteğiyle taksın. Herşey gönlüllü olsun. Çok abartılacak bir durum da değil. Baskı yoksa sıkıntı da yok. Ama her fikirden velimiz olduğu için tepki alınabilir bir etkinlik olmuş.
Özgürlükten bahsedenler, özgürlük açılıp saçılmak soyunmak değil, insanları kısıtlamak değil, insanların yaşamlarına, dinlerine, giyimlerine karışmak değil, özgürlük kişinin zevkine, isteğine göre giyinebilmesidir. istediği gibi düşünebilmesidir. İsteyen açar, isteyen kapar.. özgürlük sadece açıklar için değil.. bunu bizim memleketteki sosyalist görünümlü değişiklere anlatamadık.. Atatürkçü geçinen yobazlara anlatamadık. Anlamayacaklarda... Gerçek bir Atatürkçü, insanların görüşlerine saygılı olur..
din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni işini yap eğit beyin yıkama işini bırak
müdürler(!) haberimiz yok diyorlar.yalan.hepsi fetocu bunların.arastirilsin...
nur suresi araştırın,oku oku oku güzel insanlar Allahın kelamını okuyalım hepimize Rabbim hidayet nasip etsin
biri iktidara gelip de ataist yapmaya kalkarsa ne olacak insanların kendi düşüncesi ile eğitim yapılırsa bu olur
Afganistana hadi yallah.
açılma partisi olsaydı zevkle izlerdiniz ama iş kapanmaya gelince soruşturma açıliyor. Allah'ım sen buyüksün yaa Rabbim ...
köle olmayı isteyen insanlar
dansöz kıyafeti giydirip okul bahçesinde oynatsalardı , böyle haber yapar mıydın dha, defolun gidin namussuzlar.
zerre iyiliğin karşılığı görülecek.
kapansa ne olur kapanmasa ne olur KUL HAKKI gasp edenleri görmedikten sonra
asrı saadette bu yaşta kapanmış çocuk varmıydı? Günahkar ve iki yüzlü büyükler, çocuklardan uzak durun!
Yeni Türkiye.
bu tip haberlere en çok kimler havlar?
türk malı dememişler boşuna
Mynet sansur isine su kacirdi , herkes sikayetci bundan. Yorum yapiyoruz icinde yayinlanmasini engelleyecek hicbirsey olmadigi halde yorumlar yayinlanmiyor. Ve dikkat ettim hep medeni Ataturkcu insanlarin yorumlarina sansur yapip , mevcut hukumet yanlisi yada yobaz seriatcilarin yorumlarini rahatca yayinliyor. Mynet yonetimi bu yorumlarin yayinlanmasindan sorumlu adminlere bir ceki duzen vermeli kesinlikle , kendi politik yada dini goruslerine uygun olmayanlara muthis bir sansur soz konusu, bir suru yorum yapiyoruz , belki biri yayinlaniyor, tayyip bu kadarmi baski yapiyor sizeki sansurluyonuz
Zaten bu gidisle yakinda bu resimdeki kapanma partisi yaptirilan cocuklarin , 60 yasindaki sakalli sarikli birine dorduncu kari yapildigi seriat partilerinide goruruz. Ic savas kacinilmaz , yobazlar hazir, ya medeni insanlar?
Tepkiler dinmiyormuşmuş!!!
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