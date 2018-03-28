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“Büyük Veri Büyük Bartın” Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) BAKKA desteğiyle oluşturduğu “Büyük Veri Büyük Bartın” adlı projesi kabul edildi.Bartın Üniversitesi Bartın MYO ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) arasında “Büyük Veri Büyük Bartın” adlı proje kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.Düzenlenen imza törenine Bartın MYO Müdürü Dr.

“Büyük Veri Büyük Bartın” Projesi

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) BAKKA desteğiyle oluşturduğu “Büyük Veri Büyük Bartın” adlı projesi kabul edildi.
Bartın Üniversitesi Bartın MYO ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) arasında “Büyük Veri Büyük Bartın” adlı proje kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.
Düzenlenen imza törenine Bartın MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Bakır ile proje ekibinden Öğr. Gör. Dr. Timuçin Bardak ile Öğr. Gör. Özkan Avcı ve BAKKA yetkilileri katıldı.
Proje ile ilgili bilgiler veren Bartın MYO Müdürü Bakır, “Proje kapsamında belirlenecek olan 10 Akademisyen, 14 gün ve 60 saatlik bir programla büyük veri ve veri madenciliği üzerine uzmanlık eğitimi alacak.” dedi.
Bakır, “Projeyle Bartın’ın ekonomik, siyasal ve turizme yönelik dijital ortamdaki büyük miktardaki veriler veri madenciliği yöntemiyle analiz edilebilecek. Analiz edilen veriler geleceğe yönelik tahminlerde bulunulmasında önemli katkı sağlayacak. Yenilikçi ve yaratıcı bir alan olarak veri madenciliğini etkin bir şekilde kullanarak, Bartın Üniversitesi’nin büyük veri konusunda şehrin dinamosu ve vizyonu olmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Rektör Uzun tebrik etti
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise projede emeği geçen öğretim elemanlarını tebrik ederek, “Bilgi teknolojileri ve veri tabanı sistemlerinin gelişmesi ile büyük hacimli verilerin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Büyük miktardaki verilerin veri madenciliği ile işlenmesi bölgesel odaklı çalışmaların gerçekleşmesinde, yöneticilerin daha hızlı kararlar vermesinde önemli kolaylıklar sağlayacaktır” dedi.

“Büyük Veri Büyük Bartın” Projesi

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