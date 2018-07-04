Büyükada'da çöplerin yakıldığı iddiası

İSTANBUL (AA) - Adalar Belediyesi'ne bağlı Büyükada'daki çöplerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çöp bertaraf tesislerine gönderilmeden adanın bazı bölgelerinde yakıldığı öne sürüldü.
Büyükada'da çöplerin yakıldığına ilişkin bir görüntü paylaşıldı.
Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Adalar'da toplanan çöplerin Büyükada'da biriktirildikten sonra Şile Çöp Döküm Sahası'na aktarılmadan yakıldığı iddiasına tepki gösterdi.
Aytaç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükada'da hiçbir şekilde çöplerin yakılmadığını savundu.
Çekilen görüntülerden haberdar olduğunu belirten Aytaç, "Görüntüyü vatandaşlar çekmiş değil. O algı operasyonu. Doğrudan algı operasyonu için çekilmiş bir şey. Kesinlikle yakılanlar çöp değildir. Çöplerin yakıldığı iddiası tamamen asparagas haberlerdir. O görüntüdeki duman çöp dumanına benziyor mu?" dedi.
Çöpler yakıldığında zifir dumanı çıktığını ancak Büyükada'da çekilen görüntüde buna benzer bir durumun olmadığını ifade eden Aytaç, "Adalar'da çöp yakma diye bir şey yok. Normalde öyle bir şey olmaz. Çöpler Adalar'da biriktirilmiyor. Çöpler toplanır, gemilerle Maltepe'ye gönderilir. Oradan da İSTAÇ'ın çöp toplama yerlerine gönderiliyor. Hiçbir şekilde çöp yakımı olmaz." diye konuştu.
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