Büyükada'da fayton protestosu

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA)
HAYVAN Hakları Federasyonu (HAYTAP), Büyükada'da yaptığı eylemle atların çektiği fayton yerine elektronik faytonların kullanılmasını istedi. HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, amaçlarının yazın başlamasıyla atların Büyükada'nın dik yokuşlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek olduğunu söyledi. Baylan, "Etkinliğin amacı yaz ayının başlamasıyla maalesef atların yaşadıkları çok dik rakımlı yerlere çıktıkları Büyükada'da neler çektiklerine yönelik eziyete son vermek istiyoruz. Buna son vermek için de çözümümüz var. Elektrikli faytonlar var. Bunun hem faytoncular açısından hem atlar açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle hem faytoncular odasıyla görüşmeye hem de ada halkıyla bir çalıştay düzenleme kararı aldık. Bu etkinliği bu nedenle basın yoluyla halkı bilgilendirmek için yapıyoruz" diye konuştu. Bu arada etkinlikte, at maskeleri takan eylemciler ölen atları temsilen yere yattı. Maskeli eylemcilerin üzerine pankartlar konuldu.
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