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Büyükada'da HDP standındaki kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 22:38 | Son Güncelleme

Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Büyükada'da HDP standında bulunan grupla başka bir grup arasında çıkan kavgada 5 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Büyükada'da HDP standına saldırı" başlıklı haberlerle ilgili Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi.

Söz konusu çalışmalar sonucunda saat 01.09 sıralarında HDP standında bulunan grupla başka bir grup arasında yaşanan tartışma sonucu gerçekleşen olayda HDP'ye müzahir S.Ş, V.D, A.Y.A, Ö.K. ve M.D'nin yaralandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Olayı gerçekleştiren M.E.C, J.K, Y.T. ve E.A, aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış olup, şüphelilerden E.A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır." bilgisine yer verildi.

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Adalar emniyet Müdürlüğü büyükada gözaltı HDP standına saldırı iddiası

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