Büyükada'da HDP standındaki kavga

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Hiçbir seçim, hiçbir iktidar ve hiçbir oy tek bir insanımızın hayatından daha önemli değildir." dedi.

Kaftancıoğlu, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde, aralarında HDP'lilerin de bulunduğu bir grupla düzenlediği basın toplantısında, dün Büyükada'da yaşanan olaya değindi.

Olayda yaralananlar olduğunu anımsatan Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir seçim, hiçbir iktidar ve hiçbir oy tek bir insanımızın hayatından daha önemli değildir. Bugün burada sadece CHP'li gencimizin yaralanması değil, bir kardeşimizin, evladımızın, dostumuzun yaralanmasına karşı tüm toplumun ve tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet etmek için toplandık. Önceki gece Büyakada'da iki arkadaşımızı yaraladılar. Bıçaklarla hayatlarına kastettiler. Vedat Demir, şu anda yoğun bakımda. Sedat Şahin kardeşimizin durumu daha iyi."

Kaftancıoğlu, olay sırasında bir grubun önce HDP'nin çadırını yakıp yıktığını, gençlerinin de haksızlığa müdahale ettiğini savunarak, "Bizim gençlerimiz orada başka bir grup, AK Parti'nin seçim çadırını yakmak, yıkmak isteseydi de müdahale ederdi. O sırada bu olaya tepki gösteren iki gencimize cevap bile vermeden ellerindeki bıçaklarla saldırarak yaralayıp, kaçtılar. Seçim sürecinde de her gün başka bölgelerde saldırılara uğruyoruz." diye konuştu.