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Büyükada'da HDP standındaki kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: - "Hiçbir seçim, hiçbir iktidar ve hiçbir oy tek bir insanımızın hayatından daha önemli değildir"

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Hiçbir seçim, hiçbir iktidar ve hiçbir oy tek bir insanımızın hayatından daha önemli değildir." dedi.

Kaftancıoğlu, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde, aralarında HDP'lilerin de bulunduğu bir grupla düzenlediği basın toplantısında, dün Büyükada'da yaşanan olaya değindi.

Olayda yaralananlar olduğunu anımsatan Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir seçim, hiçbir iktidar ve hiçbir oy tek bir insanımızın hayatından daha önemli değildir. Bugün burada sadece CHP'li gencimizin yaralanması değil, bir kardeşimizin, evladımızın, dostumuzun yaralanmasına karşı tüm toplumun ve tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet etmek için toplandık. Önceki gece Büyakada'da iki arkadaşımızı yaraladılar. Bıçaklarla hayatlarına kastettiler. Vedat Demir, şu anda yoğun bakımda. Sedat Şahin kardeşimizin durumu daha iyi."

Kaftancıoğlu, olay sırasında bir grubun önce HDP'nin çadırını yakıp yıktığını, gençlerinin de haksızlığa müdahale ettiğini savunarak, "Bizim gençlerimiz orada başka bir grup, AK Parti'nin seçim çadırını yakmak, yıkmak isteseydi de müdahale ederdi. O sırada bu olaya tepki gösteren iki gencimize cevap bile vermeden ellerindeki bıçaklarla saldırarak yaralayıp, kaçtılar. Seçim sürecinde de her gün başka bölgelerde saldırılara uğruyoruz." diye konuştu.

Seçim kampanyası yürüten liderleri ve sorumluları hedef gösterici söylemden kaçınmaya ve hukuka saygıya çağırdığını aktaran Kaftancıoğlu, şiddet kullanan saldırganların etkili bir soruşturmayla yaptırıma tutulmasını talep ettiklerini ifade etti.

HDP İstanbul il yönetiminden Necdet Özçelik de, "Adalar Türkiye mozaiğinin ta kendisidir. Adalar'da Türkler, Türtler, Çerkezler, Gürcüler, Lazlar birlikte barış içerisinde yaşamaktadır. Adalar'da CHP'nin de bizimle yan yana durması bazı kesimleri rahatsız etmiştir. Yapılan bu saldırıların hedefinde yalnızca HDP yoktur. CHP de vardır, Saadet Partisi de vardır, İYİ Parti de vardır. HDP, barışçıl bir seçim için hepinizin çabasını beklemektedir. Şiddet ortamına asla düşmeyeceğiz. Biz demokratik zeminde olacağız." diye konuştu.

Bu arada olayda yaralanan bir kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Büyükada'da HDP standında bulunan grupla başka bir grup arasında çıkan kavgada 5 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin tutuklandığı ifade edilmişti.

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