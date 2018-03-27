Büyükada'daki dolandırıcılık iddiası davası

Sanığın, 2015 yılı içerisinde İzmir'de işleri olduğunu belirterek müşteki Yordan Ptolemeos Vizantiyadis'e kapalı bir poşet içerisinde 300 bin TL para olduğunu ve dönünceye kadar kendisine emanet bırakmak istediğini söylediği, müştekinin de bu durumdan kuşkulanmadığı, poşeti teslim aldığı sırada kontrol etmediği, sanığın güvence istemesi üzerine yanında getirdiği 300 bin TL'lik senedi imzalayıp tekrar sanığa verdiği mütalaada yer aldı.

Cumhuriyet Savcısı Erol mütalaasında, şunları kaydetti:

"Her ne kadar sanığın savunmasında zaman zaman müştekinin kendisinden borç para istediği ve bu parayı da kendisine borç olarak verdiğini beyan etmiş ise de müştekinin mal varlığı ve mevcut ekonomik durumu itibariyle sanıktan borç isteyecek durumda olmadığı, sanığın herhangi bir mal varlığı bulunmadığı gibi müştekiye borç olarak verdiğini iddia ettiği paranın kaynağı hakkında inandırıcı bir açıklama yapamadığı, aralarındaki iş ilişkisi de dikkate alındığında bu denli yüksek bir meblağın sanık tarafından müştekiye borç olarak verilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen heyet raporunda göre şizofreni tanısı konulan müştekinin ayırt etme gücünden yoksun olduğu belirtilmiştir."

Mütalaada, sanığın, müşteki Vizantiyadis'in algılama yeteneğinin zayıflığından faydalanarak kendisinden senet aldığı ve bu senede dayanarak icra kanalıyla müştekiye ait evlerin satışını gerçekleştirmek suretiyle üzerine atılı "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçunu işlediği belirten savcı Erol, sanık Ahmet Yıldız'ın 3 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.