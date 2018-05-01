MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "24 Haziran'da Cumhur ittifakına oy vermek, 15 Temmuz'da darbeye karşı durmakla aynı değerdedir." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden fitne üreten, dedikodu imal eden, kriz ve kaosa davetiye çıkaran yerli ve yabancı mihrakların son dönemlerde faaliyetlerine hız verdiğini vurguladı.

Terör saldırılarının sürdüğüne işaret eden Büyükataman, milli güvenliğe yönelik karanlık senaryoların, yeni saldırı planların devrede olduğunu aktardı.

Büyükataman, tedavüle sürülen siyasi ve ekonomik operasyonların her gün ivme kazandığına dikkati çekerek, seçim kararının uluslararası kamuoyunda endişeye sebep olduğuna değindi.

ABD'nin ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) yaptığı açıklama ve çağrıları anımsatan Büyükataman, Fransa'nın Olağanüstü Halde (OHAL) seçimlere gittiğinde AKPM'nin AB kriterlerini hatırlamadığını belirtti.

- "Yeni bir kapı açıldı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi hatırlatan Büyükataman, açıklamasında, FETÖ'nün Türk milletine ihanet ederek küresel efendileri namına istilayı denediğine işaret etti.