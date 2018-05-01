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Büyükataman'dan "Cumhur İttifakı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 12:52 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: - "24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na oy vermek, 15 Temmuz'da darbeye karşı durmakla aynı değerdedir"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "24 Haziran'da Cumhur ittifakına oy vermek, 15 Temmuz'da darbeye karşı durmakla aynı değerdedir." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden fitne üreten, dedikodu imal eden, kriz ve kaosa davetiye çıkaran yerli ve yabancı mihrakların son dönemlerde faaliyetlerine hız verdiğini vurguladı.

Terör saldırılarının sürdüğüne işaret eden Büyükataman, milli güvenliğe yönelik karanlık senaryoların, yeni saldırı planların devrede olduğunu aktardı.

Büyükataman, tedavüle sürülen siyasi ve ekonomik operasyonların her gün ivme kazandığına dikkati çekerek, seçim kararının uluslararası kamuoyunda endişeye sebep olduğuna değindi.

ABD'nin ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) yaptığı açıklama ve çağrıları anımsatan Büyükataman, Fransa'nın Olağanüstü Halde (OHAL) seçimlere gittiğinde AKPM'nin AB kriterlerini hatırlamadığını belirtti.

- "Yeni bir kapı açıldı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi hatırlatan Büyükataman, açıklamasında, FETÖ'nün Türk milletine ihanet ederek küresel efendileri namına istilayı denediğine işaret etti.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı millet aklıdır.
Başarılı bir şekilde yürütülen terörle mücadelenin devamı ve bitirilmesi bakımından sistemin önümüzdeki Haziran ayından sonra hayata geçirilmesi yararlı olacaktır. Güçlü devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrar gayeleri yeni sistemin ana omurgasını teşkil edecektir."

Milletin talep ettiği milli birlik ve beraberlik ruhunun siyasi, sosyal seviyede muhafaza edilmesi, iç ve dış tehditlere karşı daha dirençli olunması amacıyla AK Parti'yle ittifak yaptıklarını aktaran Büyükataman, birlikte rahmet olacağına inandıklarını bildirdi.

Büyükataman, "24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na oy vermek, 15 Temmuz'da darbeye karşı durmakla aynı değerdedir.
İnşallah 24 Haziran Pazar günü, cumhurun dirilişine, Cumhuriyetin doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye kazanacak, istikbalimiz parlayacak, istiklal haklarımız bizzat Türk milleti tarafından güvenceye alınacaktır." ifadelerini kullandı.

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