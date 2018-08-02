Sensörler ile yedikleri yemlerin hayvanlarda beslenme davranışı, sıcaklık stresi, işkembe sıcaklığının ölçümü ile asit oluşumu, hastalık, buzağılama zamanı, su içme davranışı, stres, hayvan sağlığı ve işkembe basıncını değerlendirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Ünal Kılıç, Türkiye'de hayvansal üretim ve hayvancılığın geleceği açısından çalışmanın önemli olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıldır sürdürdükleri çalışma ile hayvan beslenmesinde yeni bir dönem başlattıklarını söyledi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Kılıç öncülüğünde yürütülen proje ile büyükbaş besi ve süt hayvanlarının daha sağlıklı ve verimli yetiştirilmesi amaçlanıyor.

- "Yemlerin işkembede nasıl bir etki gösterdiğini araştırıyoruz"

Hayvanların işkembesine yerleştirilen kablosuz sensörlerin çalışmasını sağlayan bataryaların ömrünün 2,5 ile 3 yıl sürdüğünü, bu süre içinde de tüketilen yemlerin hayvanların beslenmesini nasıl ve ne şekilde etkilediğini takip ettiklerini anlatan Kılıç, şu bilgileri paylaştı:

"Proje kapsamında farklı alanlarda bulunan bazı büyükbaş hayvanların işkembelerine uzaktan kontrollü kablosuz sensörler yerleştirdik. Özelikle besi hayvanlarına verilen yemlerin tüketildikten sonra işkembede nasıl bir etki gösterdiğini araştırıyoruz. Hangi yemlerin hayvanlara daha çok fayda sağladığını, hangisinin asit ortamı geliştirdiğini, hangisinin et ya da süt verimini ne kadar etkilediğini takip ediyoruz. Kablosuz rumen (işkembe) sensörleri ile özellikle besi ve süt hayvanlarının daha sağlıklı ve verimli yetiştirilmesini sağlayacağız."

- İşkembedeki sensörlerden yazılımla bilgi alınıyor

Kılıç, büyükbaş hayvanların işkembesine yerleştirilen sensörlerin içindeki vericilerle 30 metre mesafeden özel bir yazılımla bilgi alımı sağladıkları bilgisini verdi.