Büyükçekmece 'de denizde yüzen kişi kayboldu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)

Büyükçekmece sahilinde denize giren 35-40 yaşlarındaki erkek bir kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Albatros sahilinde saat 10. 30 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişti. Görgü tanıklarının iddiasına göre bir kişi giysi ve çantalarını sahil kenarındaki ağaçlık alana bırakarak denize girdi. Sahilden yaklaşık 300 metre açılan kişi bir süre sonra gözlerden kayboldu. Denize giren kişi uzun süre dönmeyince sahildeki vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizde arama çalışması başlatan ekiplere belediyeye ait cankurtaran ekipleri de destek verdi. Dalgıçlar görgü tanıklarının tarif ettikleri noktalarda su altı ve su yüzeyinde arama yaptı ancak kaybolduğu düşünülen kişiye rastlanmadı.

Denize giren kişinin 40 yaşlarında olduğunu ve deniz paletiyle yüzdüğünü söyleyen görgü tanığı Recep Erçayan, " Geldi ağacın dibine elbiselerini bıraktı. Sonra paletlerini giydi açıldı gitti. Baya ben izledim sonra geri geri yüzmeye başladı.sonra birden bire kayboldu. O saatten bu saate hala yok. Giysilerinden kimlik çıkmadı,İstanbul Kart vardı" diye konuştu. Arama çalışmaları sürüyor.

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