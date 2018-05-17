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Büyükçekmece'de feci kaza! Kamyon iki katlı binaya girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:55 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de meyve yüklü kamyon iki katlı binaya girdi. Kamyon içerisinde sıkışan şoförü çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Büyükçekmece'de feci kaza! Kamyon iki katlı binaya girdi

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Anahtar Kelimeler:
istanbul kamyon Kaza Büyükçekmece

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