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Büyükçekmece Gölü havzasına kimyasal atık dökülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:36 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan hafriyat kamyonunun sürücüsü adliyeye sevk edildi - Kimyasal atıkların, şüphelinin kullandığı hafriyat kamyonuna iş makinesi aracılığıyla yüklendiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece göl havzasına kimyasal atık döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan hafriyat kamyonunun sürücüsü, adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece'deki göl havzasına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce nisan ayı boyunca çeşitli zamanlarda kimyasal atık dökülmesiyle ilgili gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü E.G'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.G'ye, polis merkezinden çıkarıldığı sırada dışarıda bekleyen hafriyat kamyonunun sahibi olduğu öğrenilen kişi, "Sana iş veriyorum, utanmıyor musun?" diye tepki gösterdi.

Öte yandan, E.G'nin kamyonuna kimyasal atıkların iş makinesi aracığıyla yüklenmesi anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Nisan ayının ilk haftasından itibaren Büyükçekmece'deki göl havzasında yaşanan hayvan ölümleri üzerine köylüler, Büyükçekmece Belediyesi'ne haber vermişti. Olay yerinde inceleme yapan AFAD ekipleri, bölgeye dökülen kimyasal maddelerin siyanür, fosforik asit, formaldehit, etil alfa-bromoizobütirad olduğunu tespit etmişti.

Olayla ilgili kepçe operatörü H.D. ve hafriyat kamyonu sürücüsü E.G. gözaltına alınmış, H.D, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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