Büyükçekmece Gölü havzasına sanayi atığı dökülmesi

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Gölü Havzası'na kimyasal atık dökülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi Eski Karaağaç yolu kenarına atık kimyasal madde dökülmesiyle ilgili çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışma kapsamında dökülen maddenin cinsinin "Demir2 Sülfat ve Heptohidrot" olduğu belirlenirken, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrası da atığı döken hafriyat kamyonunun plakası tespit edildi.

Esenyurt'ta tekstil üretimi yapan bir iş yerinden aldığı kimyasal maddeyi göl havzasına döktüğü öne sürülen kamyon şoförü E.G. ile atığı kamyona yüklediği belirlenen iş makinesi operatörü H.D. gözaltına alındı.

Büyükçekmece Belediye Zabıtası, dün Büyükçekmece Gölü Havzası'nda bazı atıklar fark edince uzman ekiplere haber vermiş, uzman ekiplerce yapılan ilk incelemede atığın tekstil maddelerini yıkamada kullanılan kimyasal madde içerdiği tespit edilmişti.