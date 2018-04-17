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BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI'NDA POLİSİ ALARMA GEÇİREN İHBAR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Büyükçekmece Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltıldı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Büyükçekmece Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltıldı.
Edinilen bilgiye göre polis ihbar hattını arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığı'na saldırı yapılacağı yönünde ihbarda bulundu. Alarma geçen polis, kaymakamlık binasını boşalttı. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri alınırken binadaki inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kaymakamlık binası
-Karşısındaki okul
-Polisin önlemleri
-Çevreden detay

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