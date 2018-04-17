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Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda polisi alarma geçiren ihbar 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltıldı.

Ersan SAN / İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltıldı.
Edinilen bilgiye göre; polis ihbar hattını arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığı'na saldırı yapılacağı yönünde ihbarda bulundu. Alarma geçen polis, öğle saatlerinde kaymakamlık binasını boşalttı. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri alınırken binada inceleme yapıldı. Yaklaşık 1 saatliklik incemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Bunun üzerine kaymakamlık binasına personel ve vatandaşlarlar tekrar alındı.

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