Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Büyükçekmece'de düzenlenen 19’uncu Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali için Büyükçekmece'ye gelen Kore heyeti, ilçede yaşayan Kore gazisi Ekrem Çakır ve Ahmet Özkan'ı evlerinde ziyaret etti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün eşlik ettiği heyette yer alan Güney Kore Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young ve beraberindekiler Türk ordusunun Kore savaşında göstermiş oldukları kahramanlıklar nedeniyle Kore gazileri önünde eğildi. Kore’de büyüklere olan saygıyı göstermek için yapılan bu hareketinden sonra heyet yanlarında getirdikleri hediyeleri ilk ziyaret durağı olan Ekrem Çakır’a takdim etti.
BAŞKAN GAZİLERİ KORE'YE DAVET ETTİ
Güney Kore Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young, Kore gazisi Ekrem Çakır’a savaşla ilgili hatırladığı anıları sordu. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Güney Kore Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young, gazi Ekrem Çakır’ı Kore’ye davet etti.
Heyet daha sonra Büyükçekmece’de yaşayan diğer bir Kore gazisi Ahmet Özkan’ı evinde ziyaret etti. Kore heyeti burada da saygılarını göstermek için Kore gazisinin önünde yere kapaklandı.
Ziyaretlerle ilgili konuşan Güney Kore Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young, gazilerle bire bir görüşmenin duygulandırdığını ifade ederek, “Ülkemizin zorlu zamanlarında bizlere yardımcı olan, ülkemize gelmiş olan gazilerimizi burada bire bir görmüş olmak tabi ki çok duygulandırıcı. Bu ilişkileri burada hissettiğimiz için iki ülkenin kardeş ilişkilerinin ilerleyen dönemlerde daha da güçlü bir şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
İHA
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