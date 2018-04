Büyükçekmece’de 4 blok kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüme tabii tutulan 4 blok ve 35 bağımsız bölümden oluşan riskli binaların yıkımı gerçekleştirildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.Hasan Akgün iş makinesine çıkarak binaların yıkımının startını bizzat verdi.

Büyükçekmece’de Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında riskli yapıların yenilenme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Atatürk Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı’nda, kentsel dönüşüme tabii tutulan 4 Blok ve 35 bağımsız bölümden oluşan riskli binaların yıkımı başarıyla gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.Hasan Akgün, iş makinesine çıkarak binaların yıkımının startını bizzat verdi. Belediye ekipleri tarafından yapılan yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Akgün vatandaşları, ilçede devam etmekte olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

‘‘Büyükçekmece’de deprem hazırlığımız her gün devam ediyor’’

Depremin kapıda olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ‘‘Büyükçekmece’de depremin ağır hasar alabileceğini bildiğimiz blokları tek tek belirledik ve mal sahipleri ile görüştük. Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması bakımından bu şekilde yıkımlara devam ediyoruz. Yıkımlarımızı davul zurna ile gerçekleştiriyoruz, vatandaşımız da birlikteyiz burada da. Vatandaşlarımıza da elimizden gelen her türlü katkıyı sağlıyoruz. Yeter ki önümüzdeki günlerde olabilecek depremde, vatandaşımızın can kaybı olmasın. Olası deprem kapımızı çaldığı zaman, 7 buçuk büyüklüğündeki o deprem geldiğinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak bizim asli görevimizdir. Çekmece olarak kentsel dönüşümde iyi bir noktaya geldik. Bundan sonra ilçemizde çıksa çıksa 100- 150 tane bina çıkar. Onlar da gittikten sonra biz Büyükçekmece’de huzur içerisindeyiz ve her gün bu hazırlığımız devam ediyor. Dolayısıyla biz Büyükçekmece’de yıkıma devam ediyoruz çünkü deprem geliyor’’ diye konuştu.