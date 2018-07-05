Büyükçekmece'de bir kişinin ölü bulunması

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de, yaklaşık 1,5 ay önce bir kişinin silahla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Mayıs'ta Kumburgaz E-6 gişelerinden geçen vatandaşlar, yol kenarında bir erkek cesedi görünce polis haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede vücuduna isabet eden 3 kurşunla öldürülen kişinin Sercan B.olduğunu tespit etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Yapılan incelemede, olaya karışan aracın plakası ve içinde bulunan 4 kişinin eşkali belirlendi.

Trafik ruhsat kayıtlarından aracın adresi tespit edildikten sonra düzenlenen operasyonda, şüpheliler Mahmut K. (30), Barış K. (29), Şirvan K. (26) ve Nevzat K. (39) gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen 4 kişinin ifadeleri alındı.

Zanlıların iddiasına göre, Mahmut K'nın eşi Hatice K. çocuklarını babalarına bırakarak evini terk edip Sercan B. ile yaşamaya başladı. Maktul Sercan B'nin, Hatice K. ile çekilmiş fotoğraflarını kocası Mahmut K'ya gönderdiği, Hatice K'nın çocuklarını özlediğini söylemesi üzerine Sercan B'nin çocukları almak için okula gittiği, bunu haber alan Mahmut K'nın gözaltındaki 3 yakınıyla birlikte plan yaparak Sercan B'yi kaçırdığı ve öldürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Mahmut K, Barış K. ve Şirvan K. mahkemece tutuklanırken, Nevzat K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

