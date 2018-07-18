Büyükçekmece'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınartepe Mahallesi Avrupa Caddesi'nde teneke kutu üretilen fabrikanın bir bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisten alev ve dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

