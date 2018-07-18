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Büyükçekmece'de hastane yanındaki fabrikada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE'de Beylikdüzü Devlet Hatanesi yanındaki fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de Beylikdüzü Devlet Hatanesi yanındaki fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'deki Beylikdüzü Devlet Hastanesi arkasında bulunan teneke kutu üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının hastane yanında olması ise kısa süreli paniğe neden oldu.

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