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BÜYÜKÇEKMECE'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

  Haber:İSTANBUL DHA Büyükçekmece'de yazlık bir sitedeki eve girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.  Sabah saat 6 buçuk sıralarında Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde önce 2 kişi apartmana giriyor.

Haber:İSTANBUL DHA
Büyükçekmece'de yazlık bir sitedeki eve girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Sabah saat 6 buçuk sıralarında Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde önce 2 kişi apartmana giriyor. Peşlerinden gelen 2 kişi ise sahile doğru yöneliyor. Apartmana giren 2 kişiden biri daha sonra apartmandan çıkarak sahile ilerledi. Sahil tarafındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişi buluşarak tekrar apartmaana döndü. Rahat görüntüleriyle dikkat çeken şüpheliler 10 dakika apartmanın içerisinde kaldıktan sonra birlikte koşarak uzaklaştı. Ev sahibi polise verdiği ifadede, 3 cep telefonu, 2 bin liraya yakın para ve bir şapkanın çalındığını ifade etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Şüphelilerin gelişi
-Apartmana girişi
-Çıkışları ve kaçışları
-Detaylar

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