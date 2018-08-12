BÜYÜKÇEKMECE'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAMERADA

Haber:İSTANBUL DHA
Büyükçekmece'de yazlık bir sitedeki eve girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Sabah saat 6 buçuk sıralarında Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde önce 2 kişi apartmana giriyor. Peşlerinden gelen 2 kişi ise sahile doğru yöneliyor. Apartmana giren 2 kişiden biri daha sonra apartmandan çıkarak sahile ilerledi. Sahil tarafındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişi buluşarak tekrar apartmaana döndü. Rahat görüntüleriyle dikkat çeken şüpheliler 10 dakika apartmanın içerisinde kaldıktan sonra birlikte koşarak uzaklaştı. Ev sahibi polise verdiği ifadede, 3 cep telefonu, 2 bin liraya yakın para ve bir şapkanın çalındığını ifade etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Şüphelilerin gelişi
-Apartmana girişi
-Çıkışları ve kaçışları
-Detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!
ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!
İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Muharrem İnce delegelerle bir araya geldi
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti
Suyun kenarında bunu yaptı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum