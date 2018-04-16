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Büyükçekmece'de kimyasal atık şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 18:44 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de kimyasal atık şüphesi

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de yol kenarına bırakılan plastik bidonlar incelemeye alındı.

Büyükçekmece Eskici köyü girişine 7 adet plastik bidon bırakıldığını gören köylüler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi.

Ekipler içinde kimyasal atık bulunduğundan şüphelenilen bidonları alarak incelemek üzere olay yerinden ayrıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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kimyasal atık

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