HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Büyükçekmece'de metal kesim atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 22:02 | Son Güncelleme

İki katlı atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de metal kesim atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Beykent Sanayi Sitesi 2. Caddesi Ceyhan Sokak'ta bulunan 2 katlı atölyede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildiYunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beykent Sanayi Sitesi yangın

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.