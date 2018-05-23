Büyükçekmece'de metal kesim atölyesinde yangın

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de metal kesim atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Beykent Sanayi Sitesi 2. Caddesi Ceyhan Sokak'ta bulunan 2 katlı atölyede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.
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