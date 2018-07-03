BÜYÜKÇEKMECE'DE OLAYLI YIKIM (1)

- Polisler yaralandı, gözaltına alınanlar oldu.
Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA
Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına başlandı. Yıkım sırasında olaylar çıktı. Polise taş ve sopalarla saldırıda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylarda 4 polis yaralandı.
Görüntü Dökümü:
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-Yıkımdan görüntü
-Olaylardan görüntü
-Polise taş atmaları
-Gözaltına alınanlar
-Detaylar
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