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Büyükçekmeceli annelere geri dönüşüm anlatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:35 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçe genelinde "Geri Dönüşüm Gelecektir" sloganıyla başlattığı bilinçlendirme seferberliğine devam ediyor.

Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçe genelinde "Geri Dönüşüm Gelecektir" sloganıyla başlattığı bilinçlendirme seferberliğine devam ediyor. Büyükçekmece Belediyesi, ilçe esnafı ve öğrencilerin ardından şimdi de Büyükçekmeceli anneleri “Geri Dönüşüm Gelecektir” projesi hakkında bilgilendiriyor.
Son olarak Mimaroba Mahallesi’nde Batıköy Anneleri Grubu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, annelere çevre bilinci ve geri dönüşümle ilgili bilgilendirme konferansı verdi. Katılımcıların tümünü plastik, kağıt, tekstil, pil ve yağ atıkları konusunda bilgilendiren ekip, konuyla ilgili kadınlardan gelen sorular da yanıtlandı. Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin verdiği bilgileri anneler çocuklarına aktaracak. Ayrıca etkinliğe katılan tüm annelere, içerisinde geri dönüşüm bilgilendirme broşürleri ve çeşitli hediyelerin bulunduğu çantalar da armağan edildi.

Çevre bilinci her yaştan insana ulaşıyor
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından farklı kesimlere verilen bilgilendirme konferansları sayesinde, çevrenin korunması ve geri dönüşüm bilinci öğrencilerle de sınırlı kalmamış oluyor. Öte yandan yetkililer Büyükçekmece Belediyesi’nin hedefi "Geri Dönüşüm Gelecektir" ilkesini her kesimden ve her yaştan Büyükçekmeceliye aktarmak olduğunu söyledi.

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