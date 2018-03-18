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Büyükçekmece’nin Sultanları 1. Lig’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

2017-2018 sezonunda büyük başarılara imza atan Büyükçekmece Voleybol Akademisi Bayan Voleybol Takımı, Muğla’da düzenlenen Play Off Final Grupları sonunda Türkiye 1.

2017-2018 sezonunda büyük başarılara imza atan Büyükçekmece Voleybol Akademisi Bayan Voleybol Takımı, Muğla’da düzenlenen Play Off Final Grupları sonunda Türkiye 1. Ligi’ne yükseldi. Büyükçekmece’nin Sultanlarını ilk kutlayan kişi ise Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün oldu.
Türkiye 2. Voleybol Ligi’nde, Büyükçekmece Bayan Voleybol Takımı, bu sezon 84 takım arasından ilk 16’ya girerek katılma hakkı elde ettiği Play Off karşılaşmalarında, 3 maçını da set vermeden kazanarak ilk 8 takım arasına girme başarısı göstermişti. Sultanlar, Play Off Final Grubu’nda da 5 puan toplayarak Türkiye 1. Voleybol Ligi’ne yükseldi.

İlk kutlama Başkan Akgün’den
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Play Off Final Grubu’nda 5 puan toplayarak 1. lige yükselen Büyükçekmece Voleybol Akademisi Kulüp Başkanı Ersel Yazıcı’yı, takımının oyuncuları ile idari ve teknik heyeti kutladı. Başkan Akgün kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Öncelikle çok başarılı bir performans sergileyerek yıldızlaşan sporcularımızı; ardından teknik heyeti ve yönetim kadrosunu canı gönülden tebrik ediyor, bu gururu Büyükçekmece’mize yaşattıkları için kutluyorum.”

"Hedefe adım adım yürüdük"
Kulüp Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Ersel Yazıcı da sezon başından beri bu hedefe adım adım yürüdüklerini belirterek, “Büyükçekmece’mizin gurur olan kızlarımıza, teknik heyetimize bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza ve her zaman yanımızda olan Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hasan Akgün’e, sponsorlarımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

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