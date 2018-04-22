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Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:11 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal atık döküldü.  Gece saatlerinde havza civarında inceleme yapan Büyükçekmece Belediye Zabıta ekipleri atıkları fark edince uzman ekiplere haber verdi.

Murat SOLAK-Taner YENER-İSTANBUL,(DHA)

BÜYÜKÇEKMECE Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal atık döküldü.

Gece saatlerinde havza civarında inceleme yapan Büyükçekmece Belediye Zabıta ekipleri atıkları fark edince uzman ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Ekipler koruyucu kıyafetlerini giyerek inceleme başlattı.

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