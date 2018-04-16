Büyükdere Halk Merkezi’nde alerji semineri yapıldı

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Halk Merkezleri’nde gerçekleştirdiği seminerlere devam ediyor.
Son olarak Acıbadem Hastanesi hekimlerinden Serdar Nepesoc, Büyükdere Halk Merkezi’nde çocuklarda görülen alerjik hastalıklarla ilgili seminer düzenledi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı seminerde Nepesoc, çocuklarda görülen alerjik hastalıklarla ilgili bilgi verdi. Alerji türleri, nedenleri ve belirtileri ile ilgili vatandaşları bilgilendiren Nepesoc, çocukları alerjiden korumanın yollarını da anlattı.
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