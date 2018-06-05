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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 04:02 | Son Güncelleme

Ayşe Sözen Usluer, Umman Sultanlığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı - Letonya ve Umman Sultanlığı büyükelçileri merkeze alındı

Letonya ve Umman Sultanlığı büyükelçilerinin merkeze alınması ve Umman Sultanlığı büyükelçiliğine atama yapılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Letonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayri Hayret Yalav ve Umman Sultanlığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Atılay Ersan merkeze alındı.

Resmi Gazete'de yer alan bir başka atama kararıyla Umman Sultanlığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşe Sözen Usluer atandı.

Usluer, daha önce Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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atama Ayşe Sözen Usluer büyükelçi Letonya Resmi Gazete Umman

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