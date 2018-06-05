Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Letonya ve Umman Sultanlığı büyükelçilerinin merkeze alınması ve Umman Sultanlığı büyükelçiliğine atama yapılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Letonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayri Hayret Yalav ve Umman Sultanlığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Atılay Ersan merkeze alındı.
Resmi Gazete'de yer alan bir başka atama kararıyla Umman Sultanlığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşe Sözen Usluer atandı.
Usluer, daha önce Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanlığı görevini yürütüyordu.
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