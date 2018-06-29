Büyükelçi Aydın Hannover'de

HANNOVER (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Aşağı Saksonya Eyaleti’ni ziyaret ederek Başbakan Stephan Weil ve diğer bakanlarlarla ayrı ayrı görüştü.

Hannover Başkonsolosluğunda, eyalete yaptığı ziyareti basın mensuplarına değerlendiren Aydın, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil, Sosyal İşler Bakanı Dr. Carola Reimann, Kültür Bakanı Grand Hendrik Tonne, Ticaret Odası Başkanı Dr. Christian Hinsch ve Eyalet Meclis Başkanvekili Frank Oesterhelweg ile görüştüğünü bildirdi.

Temaslarının dosluk havası içerisinde olumlu geçtiğini ifade eden Aydın, Aşağı Saksonya Eyaleti'nde yaşayan Türk toplumunun durumu ve güncel

sorunlarını ele aldıklarını belirtti.

Son zamanlarda Türkiye ve Almanya arasında yaşanan gerginliğin de görüşmelerde konuşulduğunu aktaran Aydın, bu konuda Alman yetkililerin de rahatsız olduğunu gördüğünü ve ilişkilerin gelişmesinin her iki ülke yararına olduğunun bilincinde olduklarını aktardı.

Görüşmelerinde mülteci konusuna da değindiklerini belirten Aydın, bu konuda Türkiye ile Almanya arasında aynı göz hizasında görüşmelerin süreceğini söyledi.