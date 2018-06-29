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Büyükelçi Aydın Hannover'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 21:28 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Aşağı Saksonya Eyaleti’ni ziyareti çerçevesinde Başbakan Stephan Weil ve bazı bakanlarlarla ayrı ayrı görüştü

HANNOVER (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Aşağı Saksonya Eyaleti’ni ziyaret ederek Başbakan Stephan Weil ve diğer bakanlarlarla ayrı ayrı görüştü.

Hannover Başkonsolosluğunda, eyalete yaptığı ziyareti basın mensuplarına değerlendiren Aydın, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil, Sosyal İşler Bakanı Dr. Carola Reimann, Kültür Bakanı Grand Hendrik Tonne, Ticaret Odası Başkanı Dr. Christian Hinsch ve Eyalet Meclis Başkanvekili Frank Oesterhelweg ile görüştüğünü bildirdi.

Temaslarının dosluk havası içerisinde olumlu geçtiğini ifade eden Aydın, Aşağı Saksonya Eyaleti'nde yaşayan Türk toplumunun durumu ve güncel
sorunlarını ele aldıklarını belirtti.

Son zamanlarda Türkiye ve Almanya arasında yaşanan gerginliğin de görüşmelerde konuşulduğunu aktaran Aydın, bu konuda Alman yetkililerin de rahatsız olduğunu gördüğünü ve ilişkilerin gelişmesinin her iki ülke yararına olduğunun bilincinde olduklarını aktardı.

Görüşmelerinde mülteci konusuna da değindiklerini belirten Aydın, bu konuda Türkiye ile Almanya arasında aynı göz hizasında görüşmelerin süreceğini söyledi.

Türkçe anadil konusuna yetkililerin yaklaşımlarını olumlu bulduğunu dile getiren Büyükelçi Aydın, “Türkçe anadil konusunda veliler ve okul yönetiminden taleplerin olması gerekiyor. Burada görev alan üç Türkçe öğretmenimizin çalışmalarıyla daha olumlu
sonuçlar alacaklarına inanıyorum.” dedi.

Aydın Almanya'da yaşayan Türk toplumunun imkanlardan daha fazla yararlanması çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

''Almanya’nın sunduğu imkanları başta eğitim alanında olmak üzere en iyi şekilde kullanalım. Ekonomik ve ticari alanda güçlü konumlar elde edelim. Türkiye’de bu alandaki gelişmelere katkı sağlayalım. Biliyorsunuz her konuda eğitim en kuvvetli anahtardır. Çocuklarınızın iyi eğitim almasını sağlayın. Gençlerimizin işsizlik sayısı maalesef Alman gençlerine kıyasla iki katı. Geçmişe göre daha iyi noktada olmamıza rağmen yeterli değil. Daha iyi noktada olmamız gerekiyor.''

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Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın

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