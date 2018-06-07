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Büyükelçi Berger, sokak iftarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:00 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Kilis'te sokak iftarına katıldı

KİLİS (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Kilis'te vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ile Kilis Belediyesi iş birliğinde "Asmalı Konak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinin" açılışı için beraberindekilerle bu kente gelen Berger, akşam saatlerinde vatandaşlarla buluştu.

Kilis Belediyesinin Beşevler Mahallesi'ndeki sokak iftarına eşi Sefire Marilena Berger ile katılan Christian Berger, vatandaşların ramazanını tebrik ederek, yöresel yemeklerden yedi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger iftar Kilis

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