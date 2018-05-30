Büyükelçi Berger'den, Suriyeli öğrencilere ziyaret

İSTANBUL (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamel ile Şartlı Eğitim Yardımı Programı çerçevesinde desteklenen bin 270 Suriyeli öğrencinin eğitim gördüğü, Sultanbeyli'deki Yıldırım Beyazıt Geçici Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulundu. Büyükelçi Berger ve Duamel'in UNICEF, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılayı ve diğer ortakların yakın iş birliğiyle yürütülen Şartlı Eğitim Yardımı Programı çerçevesinde destek verilen, 68 Suriyeli öğretmenin görev aldığı ve bin 270 öğrencinin eğitim gördüğü merkeze yaptığı ziyarete, oyuncu Ezgi Mola da eşlik etti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, ziyaretin eğitim adına neler yapıldığını görmek üzere düzenlendiğini ifade etti. Sığınmacı çocukların da eğitim görmesi ve mutlu olması gerektiğini ifade eden Berger, "Her çocuğun eğitime girmesi şarttır ve onun hakkıdır. O nedenle hem eğitim alması hem de mutlu olması çok önemli. Bunu sadece partnerlerimizle yapmamız mümkün. Partnerlerimiz UNICEF’tir, Türk Hükümeti'dir. Diğer her kurum için de teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Gelecekte onlar ülkelerini yeniden inşa edecek" UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamel, bu tür eğitimlerin çocukların geleceği açısından çok kritik olduğunu ve büyük önem arz ettiğini anlattı. Yapılan eğitimler sonucunda sadece çocukların değil ülkelerinin de geleceğinin söz konusu olduğunu belirten Duamel, “Gelecekte onlar ülkelerini yeniden inşa edecek ve böylece tüm dünya aslında yararlanacak. Bu nedenle uluslararası toplumun harekette olması ve harekette kalması da gerekmektedir." diye konuştu. Bütün mülteci çocuklarının okula gidebilmesi için Avrupa Birliği’nin büyük katkısı olduğunu dile getiren Duamel, sözlerini şöyle devam ettirdi, "Şartlı Eğitim Yardımı aslında farklı farklı kurum ve kuruluşların, partnerlerin bir araya gelip çalışarak ortaya çıkardığı bir çalışma. Türk Hükümeti, çeşitli bakanlıklar, Kızılay ve UNICEF ile beraber ortaya koyduğumuz güzel bir programdı aslında. Bütün çocukların okula gidebilmesi için ve tabii ki bütün bunlar Avrupa Birliği’nin çok kritik yardımıyla gerçekleşmiş durumda. Çünkü gerçekten bu çalışmanın devam etmesi ve mümkün olduğunca desteklenmesi lazım. Çünkü Suriye'de kaybolan bir jenerasyon ortaya çıkmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bütün toplum aslında harekette kalması lazım."