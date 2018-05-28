Büyükelçi Berger'den Vali Özdemir'e ziyaret

EDİRNE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Günay Özdemir’i ziyaret etti.
Vali Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin tarihi ve kültürel özellikleriyle ilgili heyettekilere bilgi verdi.
Yarın yapılacak "Sınır Ötesi İşbirliği" Konferansı'nın önemine de değinen Özdemir, konferansın verimli geçeceğine inandığını belirtti.
Christian Berger de misafirperverliği dolayısıyla Özdemir'e teşekkür etti.
Ziyarette, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Volkan Türk Vural ile bazı AB üyesi ülkelerin büyükelçileri yer aldı.
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