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Büyükelçi Eler, Yemen Balıkçılık Bakanı ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 21:33 | Son Güncelleme

Görüşmede, deniz ürünleri alanında iş birliği yolları başta olmak üzere Türkiye-Yemen ilişkileri ele alındı

RİYAD (AA) - Yemen Balıkçılık Bakanı Fahd Kafain, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ile iki ülkenin deniz ürünleri alanında iş birliği yollarını görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Bakan Kafain ile Büyükelçi Eler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek, deniz ürünleri ve bu alandaki iş birliği yolları başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Kafain, gelecekte Yemen'in kaynaklarının artırılmasına katkıda bulunacak balıkçılık alanında ve Husilerden kurtarılan kıyı bölgelerinde bazı projeleri hayata geçirme konusunda Türkiye'den destek beklediklerini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik yoğun çalışmalarından dolayı Eler'e teşekkür eden Kafain, Türkiye'nin meşru yönetimden yana tutumunu takdir etti.

Büyükelçi Eler de Türkiye'nin Yemen'e çeşitli alanlarda ve özellikle deniz ürünleri konusunda yardım elini uzatmaya devam edeceğini söyledi.

Eler ayrıca, Yemen'in geçici başkenti konumundaki Aden'in yanı sıra Sokotra Adası gibi başka bölgelerde bu alanda bazı projelerin gerçekleştirilmesi için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile eşgüdüm içinde çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Fahd Kafain Levent Eler Yemen

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