Büyükelçi Erciyes'ten Beyrut'ta fotoğraf sergisi

Fotoğraflarının çoğunun orijinalinin siyah beyaz olduğunu belirten Erciyes, "Bu fotoğrafların, Lübnan'ın o çok kültürlü canlı yapısını yansıtmayacağını düşünerek, dijital ortamda renklendirme fikri aklımıza geldi. Renklendirme sonrası da bu fotoğrafları bir sergide satışa sunmaya ve gelirini de Trablus şehrinde otistik çocukların eğitimi için çalışan bir derneğe bağışlamaya karar verdik." diye konuştu.

Fotoğraf sergisi hakkında AA muhabirine konuşan Büyükelçi Erciyes, "Lübnan'ın farklı bölgelerinde Osmanlı tarafından inşa edilmiş ancak şu an kullanılmayan tren istasyonlarında, 2016 yılında çektiğim eski tren fotoğraflarının yer aldığı 39 eserimiz bulunuyor bu sergide." dedi.

Büyükelçi Erciyes tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "Lübnan'ın Renkli Trenleri" başlıklı fotoğraf sergisinin başkent Beyrut'taki Yat Klubü'nde düzenlenen açılışına, siyasetçiler, vatandaşlar ve bu ülkede yaşayan Türkler katıldı.

Lübnan'da demiryolunun ilk defa Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yapıldığını hatırlatan Erciyes, sözlerine şöyle devam etti:

"Lübnan'da ilk tren seferi 1895 yılında gerçekleşmiş. Lübnan'ın kalkınmasında önemli bir araç olan demiryolları, iç savaş sonrası unutulmuş ve mevcut demiryolları kullanılmaz hale gelmiş. Bu sergiyi, hem Türkiye'nin tanıtılması hem de Osmanlı eserlerine sahip çıkılması bakımından önemli bir hatırlatma olacağı düşüncesi ile yaptık. Sergimize ilgi de büyük oldu ve 10 civarında Lübnanlı bakan katıldı."

İki buçuk yıldır Lübnan'da görev yaptığını ve gelecek haftalarda Lübnan'dan ayrılacağını ifade eden Erciyes, bu fotoğraf sergisinin kendisi için aynı zamanda bir veda etkinliği olduğunu ve Lübnan'daki görevi boyunca, kendisine ve ekibine yardımcı olan Lübnanlı siyasetçilere ve dostlarına teşekkür etme fırsatı bulduğunu söyledi.

Fotoğraf sergisinin yer aldığı salonda, Türkiye'den gelen bir grup tarafından Türk sanat müziği dinletisi yapıldı.

(AA)