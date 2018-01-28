Büyükelçi Ergen'den Çad'daki Türkiye Maarif Vakfı Okullarına ziyaret

ENCEMİNE (AA) - Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Çad'daki Türkiye Maarif Vakfı Okullarını ziyaret etti.
Başkent Encemine'deki okullarda incelemelerde bulunan Ergen, ilk veli toplantısına katıldı.
Ergen, yaptığı konuşmada, büyükelçiliğin kapısının tüm Çadlılara ama özellikle okulun velilerine açık olduğunu söyledi.
Türkiye Maarif Vakfının, okulları devralmasındansonra ciddi gelişmeler gözlemlediklerini dile getiren Okul Aile Birliği Başkanı, Milletvekili Muhammed Salih Hayar da Çad Devletinin aldığı karardan dolayı çok memnun olduklarını belirtti.
Büyükelçi Ergen, vakfın Çad Koordinatörü Suat Atalan'dan okul hakkında bilgi aldı.
Çad'da FETÖ'ye ait okullar, geçen ay Türkiye Maarif Vakfına devredilmişti.
(AA)
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