Büyükelçi Gürbüz Cakarta Valisi ile görüştü

CAKARTA (AA) - Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi Mehmet Kadri Şander Gürbüz, Cakarta Valisi Anies Baswedan’ı ziyaret etti.

Cakarta Valiliğindeki görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra İstanbul ve Cakarta kardeş şehir projesi çerçevesinde iş birlikleri ele alındı.

İstanbul ve Cakarta arasında trafik, turizm, altyapı ve ekonomik yatırımların gündeme geldiği görüşmede şehircilik kapsamında birçok açıdan iki şehrin birbirlerinin tecrübelerinden yararlanması gerektiği vurgulandı.

Gürbüz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi davetini Baswedan’a iletti.

Taraflar, görüşmenin ardından hazırlanan hediyeleri birbirlerine sundu.