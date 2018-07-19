Büyükelçi Karlov cinayeti soruşturması

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, eski bir polis tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski polis memuru H.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren ve üzerine atılı suçlamaları reddeden H.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.
Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.
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