Büyükelçi Karlov'un ismi Antalya'da yaşatılıyor

Başkan Türel, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da Taksim meydanındaki anıtta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak'ın yanı sıra iki Rus generalın heykelinin bulunduğunu söyledi.

Söz konusu heykelin Türkiye ve Rusya'nın tarihsel bağını simgelediğini aktaran Türel, Büyükelçi Karlov'un Türkiye'de görev yaptığı üç yılda ekonomi, enerji, turizm ve kültür alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü, iki ülkenin ileriye gitmesi için hep çalıştığını bildirdi.

Karlov'un en kritik dönemlerde bile Türk-Rus dostluğu için çalışan önemli bir devlet adamı olduğuna dikkati çeken Türel, hain FETÖ'ünün 15 Temmuz'da olduğu gibi Türk-Rus ilişkilerini zedeleme noktasında da amacına ulaşamadığını söyledi.

Suriye'de yaşanan işbirliğiyle Türk ve Rus ilişkilerinin kalıcı ve anlamlı olduğunun teyit edildiğini ifade eden Türel, şunları kaydetti:

"Turizm sektöründe iki ülke birbiri için vazgeçilmezdir. Bölgede önemli iki aktörün sürdüğü politikalar birilerini rahatsız ediyor olabilir. Ancak iki ülke arasındaki bu köklü ilişkilerin her geçen gün güçlü şekilde devam edeceğini ümit ediyorum. Antalya Rus dostluğunu en güzel taçlandıran şehirlerden birisidir. Her yıl milyonlarca Rus turisti Antalya'da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."