HABER

Büyükelçi Karlov'un ismi Antalya'da yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 19:19 | Son Güncelleme

Antalya'da Noel Baba Kilisesi'ne giden ve Andrey Karlov ismi verilen cadde ile rölyefin törenle açılışı yapıldı - Büyükşehir Belediye Başkanı Türel: - "İki ülke arasındaki bu köklü ilişkilerin her geçen gün güçlü şekilde devam edeceğini ümit ediyorum" - Karlov'un eşi Karlova: - "Rusya ve Türkiye arasındaki dostluğun gelişmesi beni mutlu ediyor"

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Antalya'daki rölyefi ile isminin verildiği caddenin açılışı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu işbirliğinde, Demre ilçesinde Karlov'u anma programları düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Meclisinden çıkan karar doğrultusunda, Andrey Karlov adı verilen Noel Baba Kilisesi'ne giden caddede düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Karlov'un eşi Marina Karlova, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerlov, Dışişleri Bakanlığı Antalya temsilcisi büyükelçi Avni Aksoy, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ile Demre Belediyesinin kardeş şehir olduğu Rusya'nın Klintsı kentinden 50 çocuk katıldı.

Başkan Türel, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da Taksim meydanındaki anıtta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak'ın yanı sıra iki Rus generalın heykelinin bulunduğunu söyledi.

Söz konusu heykelin Türkiye ve Rusya'nın tarihsel bağını simgelediğini aktaran Türel, Büyükelçi Karlov'un Türkiye'de görev yaptığı üç yılda ekonomi, enerji, turizm ve kültür alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü, iki ülkenin ileriye gitmesi için hep çalıştığını bildirdi.

Karlov'un en kritik dönemlerde bile Türk-Rus dostluğu için çalışan önemli bir devlet adamı olduğuna dikkati çeken Türel, hain FETÖ'ünün 15 Temmuz'da olduğu gibi Türk-Rus ilişkilerini zedeleme noktasında da amacına ulaşamadığını söyledi.

Suriye'de yaşanan işbirliğiyle Türk ve Rus ilişkilerinin kalıcı ve anlamlı olduğunun teyit edildiğini ifade eden Türel, şunları kaydetti:

"Turizm sektöründe iki ülke birbiri için vazgeçilmezdir. Bölgede önemli iki aktörün sürdüğü politikalar birilerini rahatsız ediyor olabilir. Ancak iki ülke arasındaki bu köklü ilişkilerin her geçen gün güçlü şekilde devam edeceğini ümit ediyorum. Antalya Rus dostluğunu en güzel taçlandıran şehirlerden birisidir. Her yıl milyonlarca Rus turisti Antalya'da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."

- "Demre'ye üniversite kurmayı amaçlıyoruz"

Büyükelçinin eşi Marina Karlova, Rusya ve Türkiye'nin iki büyük devlet, iki büyük milletin olduğuna dikkati çekti.

"Rusya ve Türkiye arasındaki dostluğun gelişmesi beni mutlu ediyor." diyen Karlova, Demre'de Türk ve Rusların ortak çalışmasıyla bir üniversite kurmayı amaçladıklarını, aynı şekilde Rusya'da da ortak çalışmayla bir üniversite kurulması için mücadele edeceklerini belirtti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerlov, Karlov'un Türk-Rus ilişkilerinin geliştirilmesine katkısının tartışılmaz olduğunu söyledi.

Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için daha çok çalışmak gerektiğini ifade etti.

Provokasyonların amacına ulaşmaması için dikkat etmek gerektiğini belirten Berber, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi günü Rus halkının Türk milletiyle beraber olduğunu bütün dünyaya ilk ilan eden ülkelerden biri olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunların ne kadar büyük olduğunun net şekilde anlaşılmasının önemli olduğunu aktaran Berber, "Bölgemizde barışın, huzur ve kardeşliğin yeniden tesis edilmesi için Türk ve Rus halkları, yönetimleri ve liderleri bütün özveriyle gayret ediyorlar." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Karlov'un iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için çaba harcayan, Türkiye ve Rusya arasında yaşanan krizin atlatılmasında önemli rol oynayan değerli bir diplomat olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Andrey Karlov Caddesi, rölyefi ve Demre Kültür Merkezi'nde Karlov'un fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Karlov'un eşi Karlova, açılışta rölyefteki eşinin fotoğrafına dokunurken, duygusal anlar yaşadı.

Tecavüze uğrayan bebekle ilgili yeni gelişme!Tecavüze uğrayan bebekle ilgili yeni gelişme!
Atatürk'e büyük saygısızlık!Atatürk'e büyük saygısızlık!
İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi Karlov Demre Menderes Türel

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu

Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yanıyor!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yanıyor!

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.