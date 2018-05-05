Büyükelçi Kaymakçı Strazburg'dan Çanakkale'ye ralliye katılıyor

Ralliyi 13 yıldır takip ettiğini söyleyen Kaymakçı, "İlk defa sürücü olarak katılacağım. Bu ralli aslında bu yıl oldukça anlamlı, iki önemli yanı var, bir tanesi ralli bu sene Çanakkale’den geçecek. Bildiğiniz gibi UNESCO 2018 senesini Troya Yılı ilan etti. Dolayısıyla 9 Mayıs Avrupa Günü’nde, Çanakkale’de olacağız ve Avrupa rallisine yakışan bir şekilde ve Avrupa rallisinin son etabı olan Türkiye’de Avrupa Günü’nü rallicilerle birlikte kutlamış olacağız. Aynı şekilde 13 Mayıs’ta İstanbul’da olacağız. İstanbul’da ralliciler ve Türkiye Futbol Federasyonu arasında bir dostluk maçı yapılacak. Türkiye’nin 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği adaylığı ile ilgili olarak bir dostluk maçı olacak bu." dedi.

125 araç, 65 takım ve 250 yarışmacının katıldığı ve 5-29 Mayıs arasında gerçekleştirilecek Europa-Orient Rallisi'nin startı, Fransa'nın Bischwiller kasabasında düzenlenen bir törenle verildi.

BISCHWILLER (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, bu yıl 13.'sü düzenlenecek Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne (Europa-Orient), özel tasarlanan araçla katılarak Fransa'dan Çanakkale'ye kadar yarışacak.

Rallinin amacı ve geçmişi hakkında bilgi veren Kaymakçı, "Bu sene rallide 125 araç yer alıyor. 65 takım, 250 civarında yarışmacımız var. Ralli 5 ile 29 Mayıs arasında sürecek." şeklinde konuştu.

Rallinin 2010 yılından beri Türkiye’de kamu kurumları tarafından da desteklendiğini ve geleneksel bir yarışmaya dönüştüğünü kaydeden Kaymakçı, şöyle devam etti:

“Dışişleri Bakanlığımız, Avrupa Birliği Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve bu sene Türkiye Futbol Federasyonumuz bütün illerde bu yarışmanın kazasız belasız geçmesi için önlemler alıyor. Yarışmacılar 11 ülkeden geliyor. Gerçekten bu bir dostluk yarışması, bu yarışmaya katılanlar Türkiye’nin tatil şehirlerinden çok Anadolu’yu tadacaklar. Anadolu insanlarıyla bir araya gelecekler ve ben yarışmacılara şunu söylüyorum; Antalya’da, İzmir’de, İstanbul’da turist olabilirsiniz ama Anadolu’daki şehirleri, tarihi, kültürü dolaşırken misafirlerimiz olacaksınız. Dolayısıyla Türk misafirperverliğini, Türk dostluğunu tadacaksınız.”

Büyükelçi Kaymakçı, yarışmanın aynı zamanda Doğu ile Batı arasındaki köprünün güçlenmesi için çok yararlı olduğunu söyledi.