Büyükelçi Kaymakçı Strazburg'dan Çanakkale'ye ralliye katılıyor

BISCHWILLER (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, bu yıl 13.'sü düzenlenecek Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne (Europa-Orient), özel tasarlanan araçla katılarak Fransa'dan Çanakkale'ye kadar yarışacak.
125 araç, 65 takım ve 250 yarışmacının katıldığı ve 5-29 Mayıs arasında gerçekleştirilecek Europa-Orient Rallisi'nin startı, Fransa'nın Bischwiller kasabasında düzenlenen bir törenle verildi.
Bu yıl 13.'sü düzenlenen ralliye özel tasarlanan araçla katılan Büyükelçi Kaymakçı, yarış öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Ralliyi 13 yıldır takip ettiğini söyleyen Kaymakçı, "İlk defa sürücü olarak katılacağım. Bu ralli aslında bu yıl oldukça anlamlı, iki önemli yanı var, bir tanesi ralli bu sene Çanakkale’den geçecek. Bildiğiniz gibi UNESCO 2018 senesini Troya Yılı ilan etti. Dolayısıyla 9 Mayıs Avrupa Günü’nde, Çanakkale’de olacağız ve Avrupa rallisine yakışan bir şekilde ve Avrupa rallisinin son etabı olan Türkiye’de Avrupa Günü’nü rallicilerle birlikte kutlamış olacağız. Aynı şekilde 13 Mayıs’ta İstanbul’da olacağız. İstanbul’da ralliciler ve Türkiye Futbol Federasyonu arasında bir dostluk maçı yapılacak. Türkiye’nin 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği adaylığı ile ilgili olarak bir dostluk maçı olacak bu." dedi.
Rallinin amacı ve geçmişi hakkında bilgi veren Kaymakçı, "Bu sene rallide 125 araç yer alıyor. 65 takım, 250 civarında yarışmacımız var. Ralli 5 ile 29 Mayıs arasında sürecek." şeklinde konuştu.
Rallinin 2010 yılından beri Türkiye’de kamu kurumları tarafından da desteklendiğini ve geleneksel bir yarışmaya dönüştüğünü kaydeden Kaymakçı, şöyle devam etti:
“Dışişleri Bakanlığımız, Avrupa Birliği Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve bu sene Türkiye Futbol Federasyonumuz bütün illerde bu yarışmanın kazasız belasız geçmesi için önlemler alıyor. Yarışmacılar 11 ülkeden geliyor. Gerçekten bu bir dostluk yarışması, bu yarışmaya katılanlar Türkiye’nin tatil şehirlerinden çok Anadolu’yu tadacaklar. Anadolu insanlarıyla bir araya gelecekler ve ben yarışmacılara şunu söylüyorum; Antalya’da, İzmir’de, İstanbul’da turist olabilirsiniz ama Anadolu’daki şehirleri, tarihi, kültürü dolaşırken misafirlerimiz olacaksınız. Dolayısıyla Türk misafirperverliğini, Türk dostluğunu tadacaksınız.”
Büyükelçi Kaymakçı, yarışmanın aynı zamanda Doğu ile Batı arasındaki köprünün güçlenmesi için çok yararlı olduğunu söyledi.
Bu sene yarışmaya katılımın yüksekliğini belirten Kaymakçı, "Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu, misafirperver bir ülke olduğunu göstermek açısından da bu yarışma bizim için önemli bir fırsat. Ben tüm yarışmacılara ve yarışmaları izleyen basın mensuplarına mutlu, zevkli, kazasız belasız bir yarışma diliyorum. Umarım herkes bu yarışmayı en başarılı bir şekilde tamamlar." diye konuştu.
Kaymakçı, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği, Türkiye’nin Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilciliği, Strazburg Başkonsolosluğu, Avrupa Parlamentosu ve Almanya’nın AB Nezdinde Daimi Temsilciliğinin ralliye destek verdiğini anlattı.
Törene katılan AP Başkan Yardımcısı Evelyne Gebhardt da bu tür etkinliklerle kültürel ve siyasi yakınlaşmaların sağlandığına işaret ederek, yarışmacılara başarılar diledi.
Rallinin organizasyon sorumlusu Nadir Serin, Fransa'da başlayan yarışın İtalya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan rotasını izleyerek Çanakkale'ye ulaşacağını, burada düzenlenecek etkinliklerin ardından İstanbul'a hareket edileceğini kaydetti. Serin 9-20 Mayıs'ta Türkiye'nin farklı şehirlerinden geçecek rallinin daha sonra İsrail, Filistin ve Ürdün'e uğrayacağını belirtti.
Serin, yarışmada kullanılan araçların Ürdün'deki bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacağını ve gelirin sığınmacılar ve yardıma muhtaç kişilere destek amacıyla harcanacağını sözlerine ekledi.
Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler
İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada
GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı
PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum