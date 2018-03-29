WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) 2017 Yıllığı hakkında, "Anadolu Ajansını bu değerli çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli bir katkı. Buradaki fotoğraflara sadece bir anın tespiti olarak bakmamak lazım, burada çok daha derin mesajlar veriliyor aslında." değerlendirmesinde bulundu.

AA Washington Temsilcisi Hakan Çopur, Büyükelçi Kılıç'ı makamında ziyaret ederek, ajansın 2017 yılındaki fotoğraf ve haber arşivinden hazırladığı yıllığı sundu.

Kendisine takdim edilen yıllığı dikkatle inceleyen Büyükelçi Kılıç, yıllığın çok büyük emek verilerek hazırladığının aşikar olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kılıç, "Anadolu Ajansını bu değerli çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli bir katkı. Buradaki fotoğraflara sadece bir anın tespiti olarak bakmamak lazım, burada çok daha derin mesajlar veriliyor aslında. Bu yıllık, Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durduğunu belgeleyen değerli bir arşiv çalışması olarak da hatırlanacaktır." ifadelerini kullandı.