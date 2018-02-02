WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, bir terör örgütüyle mücadele etmek için başka bir terör örgütüyle iş birliği yapmanın yanlış olduğunu vurgulayarak, "ABD yönetiminin Suriye'de bir süredir yaptığı yanlış budur. Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarıldığını söylüyorlar. Orada kent bir terör örgütünden diğerine geçmiştir. Olan budur." dedi.

Büyükelçi Kılıç, Amerikan PBS kanalında yayınlanan ve Judy Woodruff'ın sunduğu "News Hour" programının konuğu oldu.

Türkiye'nin PKK teröründen çok acılar çektiğini ve yakın gelecekte benzer bir senaryoyu Suriye'nin kuzeyinde oluşacak bir tehdit üzerinden yaşamak istemediğini anlatan Kılıç, Türkiye'nin sınır ve doğrudan ulusal güvenliğinin söz konusu olduğunu vurguladı.

- "YPG, PKK'nın doğrudan kontrolü altındadır"

Kılıç, Türkiye'nin neden Suriye'nin kuzeyindeki bir PYD yapılanmasına izin vermeyeceğini anlatırken, "YPG/PYD, PKK'nın doğrudan uzantısıdır. YPG, PKK'nın doğrudan kontrolü altındadır. Komutanları, PKK'nın Kuzey Irak'taki üssü Kandil dağından geliyor." şeklinde konuştu. Kılıç ayrıca, 2016 yılında ABD Kongresindeki bir oturumda Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in, dönemin Savunma Bakanı Ash Carter'a bu iki grup arasında doğrudan bağ olduğunu bilip bilmediğini sorduğunu, Carter'ın da "bu bağın varlığını kabul ettiğini" hatırlattı.