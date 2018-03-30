Büyükelçi Kök, Suudi Arabistan'daki Türklerle bir araya geldi

RİYAD (AA) - Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Büyükelçi Kök, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Riyad Uluslararası Türk Okulu'nda görüştüğü Türk vatandaşlarına öncelikle iki ülke arasındaki ilişkilere dair izlenimlerini aktarmak istediğini dile getirerek, göreve geldiği günden beri Suudi Arabistanlı üst düzey taraflarla yaptığı görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin derin ve kuvvetli olduğunu duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin de aynı görüşte olduğunu ve bu konuda üst düzey iradenin varlığına işaret eden Kök, dolayısıyla karşılıklı olarak iki ülkenin iyi ilişkilerinden ötürü duydukları memnuniyeti burada yaşayan Türk vatandaşlarıyla paylaştı.

Burada bulunan Türk vatandaşlarının her birinin ülkesini en güzel şekilde temsil eden bir elçi olarak gördüğünü ve Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının işlerini sağlam ve zamanında bitirme konusunda iyi bir izlenim bıraktığını söyleyen Kök, Türk ürünlerinin de burada kaliteli ve uygun görüldüğünü dile getirdi.