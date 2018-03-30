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Büyükelçi Kök, Suudi Arabistan'daki Türklerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 20:48 | Son Güncelleme

Büyükelçi Kök, Suudi Arabistan'daki Türklerle bir araya geldi

RİYAD (AA) - Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Büyükelçi Kök, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Riyad Uluslararası Türk Okulu'nda görüştüğü Türk vatandaşlarına öncelikle iki ülke arasındaki ilişkilere dair izlenimlerini aktarmak istediğini dile getirerek, göreve geldiği günden beri Suudi Arabistanlı üst düzey taraflarla yaptığı görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin derin ve kuvvetli olduğunu duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin de aynı görüşte olduğunu ve bu konuda üst düzey iradenin varlığına işaret eden Kök, dolayısıyla karşılıklı olarak iki ülkenin iyi ilişkilerinden ötürü duydukları memnuniyeti burada yaşayan Türk vatandaşlarıyla paylaştı.

Burada bulunan Türk vatandaşlarının her birinin ülkesini en güzel şekilde temsil eden bir elçi olarak gördüğünü ve Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının işlerini sağlam ve zamanında bitirme konusunda iyi bir izlenim bıraktığını söyleyen Kök, Türk ürünlerinin de burada kaliteli ve uygun görüldüğünü dile getirdi.

Büyükelçi Kök, babasının bir köy öğretmeni olduğunu ve dolayısıyla kendisinin de eğitim değerinin bilinciyle yetiştiğini anlattı.

Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlara ve Riyad Uluslararası Türk Okulu yetkililerine seslenerek, burada eğitim gören öğrencilerin Arapça ve İngilizce'yi iyi öğrenmeleri için çaba sarf etmeye davet eden Kök, burada eğitim gören öğrenciler için bunun kaçınılmaz bir fırsat olduğunu kaydetti.

Başkent Riyad'da yaşayan Türk vatandaşları ise, elçilikteki tüm müşavir ve görevlilerin katılımıyla onlarla tanışmak ve dertlerini dinlemek için kendileriyle bir araya gelen Büyükelçi Kök'e memnuniyetlerini ileterek, sorunlarını aktardı.

Vatandaşlar, çocuklarının Türk okulunda iyi derecede Arapça ve İngilizce öğrenmelerinin sağlanması konusunda daha fazla gayret gösterilmesi talebinde bulundu.

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Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök Suudi Arabistan Türkiye

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