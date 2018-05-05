Büyükelçi Kulaklıkaya'nın İİT Genel Sekreter Yardımcılığına seçilmesi

Dışişleri Bakanlığından, Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığına seçilmesinin, teşkilatın Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesi olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5-6 Mayıs'ta Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen İİT 45. Dışişleri Bakanları Konseyi'nde Büyükelçi Kulaklıkaya'nın, İİT İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevine üye ülkelerin çoğunluğunun oyuyla seçildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Büyükelçi Kulaklıkaya'nın bu göreve seçilmesi, İİT üyesi ülkelerin halen zirve dönem başkanlığını yürütmekte olan ülkemize duydukları güvenlerinin ve teşkilatın reformu yolundaki gayretlerimize verdikleri önemin göstergesidir." ifadelerine yer verildi.
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