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Büyükelçi Saparbekulı'dan Erbaş'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Saparbekulı ile makamında bir araya geldi.

Erbaş, görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Saparbekulı'ya teşekkür etti.

Kazakistan ve Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunu belirten Erbaş, dini kurumlar arasındaki iş birliğinin önemini anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan din hizmetlerini aktaran Erbaş, Kazakistan'a sahih dini bilginin ulaştırılmasında her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Saparbekulı ise Kazakistan'daki dini hayat hakkında bilgi vererek, Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden faydalanmak istediklerini dile getirdi.

Görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun da bulundu.

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Kabul Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı

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