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Büyükelçi Ulusoy Etiyopya’da Atatürk'ü ve Erdoğan'ı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 19:09 | Son Güncelleme

Başkent Addis Ababa’da “Devlet Olma ve Uluslaşmada Liderlerin Rolü” başlıklı seminer düzenlendi - Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Etiyopyalı akademisyenlere ve diplomatlara öne çıkan Türk liderlerini anlattı

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, ülkede düzenlenen liderlik seminerinde akademisyen ve diplomatlara tarihte öne çıkan Türk liderlerini anlattı.

Ulusoy, başkent Addis Ababa’da Etiyopya Sivil Hizmet Üniversitesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “Devlet Olma ve Uluslaşmada Liderlerin Rolü” başlıklı seminerde Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde öne çıkan liderler ve özelliklerini anlattı.

Fatih Sultan Mehmet’in 21 yaşında İstanbul’u fethettiğini ve Hristiyan nüfusun canlarını ve mallarını koruma altına aldığını, dinlerini özgürce yaşamalarına izin verdiğini belirterek, “Bugün birçok modern ülkede bu hakların koruma altında olmadığını görüyoruz.” dedi.

Ulusoy, 2. Abdülhamid'in Osmanlı Devleti’nin topraklarını korumak konusunda büyük bir başarı sergilediğini ve Filistin topraklarına yerleşmek isteyen Siyonistlere verdiği cevapla milletine olan bağlılığını anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri başarılarının yanında çok sayıda reformu hayata geçiren büyük bir politikacı olduğundan bahseden Ulusoy, Atatürk’ün kadınlara ve eğitime verdiğini önemin yanı sıra ilkeleriyle ulusa yön verdiğini söyledi.

Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de yaptığı siyasi ve ekonomik değişim sebebiyle öne çıkan liderlerden birini olduğuna dikkati çekerek, bunun 15 Temmuz darbe girişiminde net olarak görüldüğünü ifade etti.

Darbe girişiminde Erdoğan’ın halkı sokaklara çıkarak demokrasiyi savunmaya çağırdığını dile getiren Ulusoy, bu çağrının bir liderlik örneği olduğunu vurguladı.

- "Aliyev bölgesel ittifakı güçlendirmeye önem gösterdi"

Seminerde sunum yapan Azerbaycan’ın Addis Ababa Büyükelçisi Elman Abdullayev de Haydar Aliyev’in Azerbaycan’da yaptığı değişimi anlattı.

Dün Haydar Aliyev’in doğumun 95. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Abdullayev, ülkenin bugünkü siyasi ve ekonomik istikrarında Aliyev’in büyük rol oynadığını söyledi.

“Aliyev, komşu ülkelerle ilişki kurmaya ve bölgesel ittifakı güçlendirmeye önem gösterdi.” diyen Abdullayev, Aliyev’in siyasi karizmasını kullanarak ulusu bir araya getirdiğini ifade etti.

- "Somali kötü liderliğin örneği"

Etiyopya’nın Mogadişu Büyükelçisi Wondimu Asamnew ise sunumda Somali'nin kötü liderliğin bir örneği olduğunu dile getirdi.

“Coğrafya, kültür ya da din değil, liderler ulusların düşüşünü ve yükselişini belirliyor.” diyen Asamnev, Somalilerin neredeyse hepsinin aynı dini ve dili paylaşmasına rağmen kabile çatışmaları ve rekabeti yüzünden bir yıkıma maruz kaldığını kaydetti.

Asamnev, halkın Somali ulusundan daha çok kabilelerine bağlılık gösterdiğini ve bunun ülkedeki siyasi istikrasızlığın ana sebebi olduğunu söyledi.

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